高雄港年度第8艘首航郵輪 挪威太陽號壓軸登場

▲挪威郵輪太陽號（Norwegian Sun）停靠高雄港旅運中心。（圖：高雄港務分公司提供）

高雄港務分公司表示，高雄港於今（二）日上午七時迎接今（一一四）年第八艘首航郵輪，也是本年度壓軸登場的首航郵輪—挪威郵輪太陽號（Norwegian Sun），帶來一千九百二十四名外籍旅客到訪高雄港。該分公司以象徵歡迎噴水儀式熱情迎接挪威太陽號首次靠港，並由高雄港務分公司港務長陳祖強向船長致贈首航紀念牌，展現高雄港對挪威郵輪重視，該輪於同日下午四時自高雄港啟程前往香港，繼續展開下一段航程。

挪威郵輪自一一二年起連續三年帶來旗下四艘郵輪陸續造訪高雄港，包含挪威寶石號（Norwegian Jewel）、挪威奮進號（Norwegian Spirit）、挪威天空號（Norwegian Sky）和挪威太陽號。其中，挪威寶石號是第三次造訪高雄港，挪威奮進號曾以母港及掛靠港模式靠泊高雄港，也是挪威郵輪至今唯一以高雄港為母港的郵輪；此次到港的挪威太陽號則是挪威天空號之姐妹船。挪威郵輪持續將旗下不同的郵輪帶入高雄港，高雄以完善港口設施、豐富的歷史文化及水岸城市風貌，成功吸引挪威郵輪陸續造訪，對高雄港而言是一種高度的肯定。

高雄港務分公司說明，挪威郵輪為全球三大郵輪集團之一，所屬太陽號總噸數約七點八三萬噸，船長約二百五十八公尺，可搭載一千九百三十六名旅客，船身搭載暖色調的太陽意象彩繪，視覺色彩設計鮮明，靠泊高雄港期間，成為高雄港最受矚目焦點。

為使郵輪旅客一抵達高雄港旅運中心即能感受到高雄港的熱情，高雄港務分公司攜手高雄市政府海洋局，以傳統原住民迎賓舞蹈表演，歡迎旅客蒞臨，充分展現臺灣文化特色的活力，現場氣氛熱絡，同時安排春聯書法書寫體驗，由書法老師現場指導旅客親筆揮毫，將旅客英文名字翻譯成中文書寫成作品，成為國際旅客喜愛的臺灣文化體驗，並帶回最特別的紀念品留念，為旅客留下美好且難忘的回憶。

挪威郵輪太陽號此次航程自日本出發，南下行經臺灣、香港，展開為期十一天海上之旅，並以高雄港為臺灣首航站，接續於十二月六日首航基隆港，帶領旅客體驗臺灣多元文化與濃厚城市風貌。