高雄港建港117週年暖心啟航，「白色饗宴—舞動希望．幸福啟航」傳遞生命韌性與幸福力量

港務公司董事長周永暉（右二）、港務公司總經理王錦榮（右一）、麗星夢郵輪副總裁徐牧柔（左二）與得獎姐妹合影。（圖：高雄港務分公司提供）

為慶祝高雄港建港一百一十七週年，臺灣港務公司高雄港務分公司、社團法人臺灣港埠協會、麗星郵輪、中華民國乳癌病友協會及中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校共同攜手於高雄港旅運中心舉辦今年「白色饗宴—舞動希望．幸福啟航」活動，由中華民國乳癌病友協會黃淑芳理事長率六十位乳癌姐妹們積極走出戶外，披上美麗白紗，在豪華郵輪舞台上以堅毅舞姿展現戰勝病痛的勇氣與自信，傳遞不放棄的生命態度，感動全場。中山工商師生也投入社會服務，協助姐妹妝髮造型，為活動注入溫暖與色彩，並稱讚姐妹們「您們的笑容真漂亮！」，許多姐妹們瞬間眼眶泛紅，直呼孩子們的祝福讓她們重新相信生命的美好。

臺灣港務公司近年持續落實永續經營與多元共融的理念，並將推動臺灣郵輪業務列為發展重點，從積極訪商、參與國際郵輪論壇，到推出多項國際客船優惠措施與優化旅運中心設施和服務，皆展現提升郵輪產業的決心。今年麗星郵輪探索星號以高雄港為母港，拓展南向多元航線，不僅讓全世界看到高雄港作為南臺灣海洋門戶優勢，也突顯發展南向母港的強大潛力，為高雄母港郵輪寫下全新篇章。

港務公司一直以來懷抱著關懷的心，悉心陪伴乳癌姐妹們，傳遞愛與希望。這份深厚的情感在各港舉辦的公益活動中凝聚成為美好的回憶。今年特別移師至地標級的高雄港旅運中心並結合麗星郵輪停靠高雄母港時，齊心打造這場特別的活動，讓每位姐妹都能感受到這份來自港口的溫暖與力量，開啟無數的夢想與新開始，在實際行動中共同實現她們的心願，象徵著企業在社會責任上的持續深入與真摯承諾。今年的白色饗宴，更像是一場「重生的儀式」，當姐妹們登上聚光燈舞台，她們用舞蹈訴說的生命故事深深觸動觀眾。有位完成療程的姐妹分享：「我以為自己再也沒有站上舞台的力氣，但今天我感受到原來我從來不是一個人。」，真誠的心聲在內心迴盪，也喚起所有人對「陪伴力量」的深刻共鳴。

臺灣港務公司董事長周永暉表示，能以此具深刻意義的活動，將「關懷姐妹」與「推廣郵輪業務」融合為共同航程，深感榮幸。冀望藉此拋磚引玉喚起社會大眾對乳癌防治的重視，攜手為全民健康努力向前。活動最後，臺灣港務公司特別準備四份麗星郵輪船票，由周董事長親自抽出，麗星夢郵輪副總裁徐牧柔對姐妹們的堅毅感到動容，現場再加碼抽出兩位幸運星，得獎的姐妹驚喜表示：「太幸運了！我要搭豪華郵輪出帆啦！」，期盼所有姐妹們帶著這份祝福，幸福啟航。