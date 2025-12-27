高雄港建港117週年暨港務家庭日系列活動 溫馨

臺灣港務公司高雄港務分公司為凝聚員工向心力與倡導工作家庭平衡，並落實環境永續精神，特於高雄港建港一一七週年之際，於廿六日舉辦手作體驗課程、慢跑活動、港區建設參訪、捐發票公益活動及餐車市集等系列活動，邀請公司同仁、港區機關業者及其眷屬共同參與，藉由一系列活動促進港務大家庭凝聚力及身心健康，展現高港活力與熱情，使社會大眾感受正能量與溫暖，符合聯合國永續發展目標(SDGs)第三項「健康與福祉」、第四項「優質教育」、第十一項「永續城鄉」，以及第十七項「促進目標實現之全球夥伴關係」。(見圖)

主辦單位今(廿七)日說明，當日的重頭戲是「一二一二！RUN跑港都」慢跑活動，特別邀請該公司屆退及資深員工，將象徵生命力與傳承的「希望之樹」傳遞給公司教保中心的小朋友，讓港務精神如同種子般的發芽永續、生生不息；緊接著，由周永暉董事長率領王錦榮總經理及高雄分公司王派峰總經理高舉代表港務精神的火炬進場，帶動全場氣氛到最高，這歷史性的一刻代表該公司薪火相傳的堅定誓約。接著全體同仁蓄勢待發從「大港迴聲-高雄港音樂銅鐘廣場」正式起跑，途經大港橋及駁二側堤岸，穿梭於蓬萊港區，最終抵達高雄港港史館及水花園，於跑步之際觀賞蓬萊港區之美，一同感受高雄港的脈動與活力。

另外，這次慢跑活動亦邀請視障朋友與陪跑員並肩前行，體現攜手共好的精神，讓港務大家庭的暖流在賽道上溫馨蔓延。

周永暉董事長表示，代表港務精神的火炬將指引公司邁向「以港為心」、打造出全球卓越的港埠經營團隊，並以永續、創新為核心，成為優質智慧港埠，讓台灣的人流、物流及金流與世界無縫接軌。而支撐這把火炬永不熄滅的，正是該公司的核心價值：T-Teamwork(團隊)、I-Integrity(誠信)、P-Professionalism(專業服務)、C-Customer(創造顧客價值)，我們將帶著這份精神，固本拔尖，朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」這四大核心目標，為高雄港繼續寫下一個百年輝煌。

同仁於活動當日也可以帶著眷屬一同搭乘遊港船近距離欣賞港灣風貌與現代化港埠建設，讓港務大家庭成員感受到公司對於同仁的重視與關懷。為進一步實踐社會關懷，該公司也於活動現場與財政部高雄國稅局鼓山稽徵所、高雄市稅捐稽徵處鹽埕分處、內政部警政署高雄港務警察總隊及內政部消防署港務消防大隊攜手舉辦捐發票做公益活動，讓同仁、眷屬與社區民眾透過捐贈發票，輕鬆體驗搭乘遊港船、乘雲梯車、騎乘小小警車、兌換好禮及視障按摩紓壓等寓教於樂的活動。這次活動共募得發票三千三百五十張，由臺灣港埠協會全數捐贈給華山基金會。

傍晚時分，「餐車市集饗宴」接續於高雄港港史館及水花園周邊登場，共有四十四個美食攤車販售各式美食，為參加路跑活動以及辛苦工作的同仁與眷屬補充滿滿能量。

港務公司不僅重視員工福祉，亦兼顧社會責任，落實「以人為本」的經營理念，打造幸福企業的優質職場環境，另透過多元行動力敦親睦鄰，推動社區共好，以實際行動支持社會公益。