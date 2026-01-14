高雄港建港117週年 《美麗傳說》雕塑揭幕

記者李靜音／高雄報導

臺灣當代藝術家許文融今（14）日在高雄港旅運中心舉辦藝術品揭幕會，展示其雕塑作品《美麗傳說》；今年適逢高雄港建港117週年，這場藝文饗宴讓高雄港旅運中心見證了海洋與藝術品美麗的交會。

港務公司指出，《美麗傳說》是許文融不斷追求藝術創新的結晶，並將書法筆勢轉化為立體雕塑的重要創作。作品以青銅與不鏽鋼為主要材質，透過流動而向上匯聚的形體，展現筆勢成形的力量；底座則取法水墨石頭皴法，象徵穩固的根基與自然意象。

港務公司表示，這件作品融合東方詩書文化與現代雕塑美學，巧妙地應用草書線性美來展現藝術家對傳統與現代之間的獨特理解，達到「詩、書、畫」合一的美學效果。

此外，許文融並以其作品《美麗傳說》之名現場揮毫，以大毛筆氣勢磅礡地揮灑出蘊含藝術筆韻的文字線條，展現其深厚的書法造詣，而「美麗傳說」4字墨寶，更與他雕塑作品相互輝映，營造出和諧的藝術氛圍。

臺灣港務公司董事長周永暉表示，《美麗傳說》即日起將擺放於高雄港旅運中心，透過藝術與日常生活的緊密結合，讓每一位駐足的旅人能夠暫時停留，領略藝術的魅力，聆聽文化的迴響。未來美麗傳說將會至港務公司的各港巡迴展出，除了提升旅運中心的文化氛圍，也樹立了港口作為藝術與旅遊交匯點的形象。

周永暉並表示，藉此展品的安置，旅運中心將成為一個結合藝術與旅遊的文化交流平台，讓更多的人在旅途中感受到臺灣當代藝術的獨特魅力，進一步促進港口的國際形象與旅遊吸引力。

臺灣當代藝術家許文融以其作品《美麗傳說》之名現場揮毫，以大毛筆氣勢磅礡地揮灑出蘊含藝術筆韻的文字線條，展現其深厚的書法造詣。(高雄港務分公司提供)