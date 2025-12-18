高雄港新受泥船交船 清運效能大幅提升

高雄港新造的受泥船「高601號」將加入團隊作業。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

臺灣港務公司為確保持續提升高雄港的航運服務與作業效率，高雄分公司新造的受泥船「高601號」交船，將在一一五年第二季加入浚挖船隊，受泥船的載運容量與航行速度提升，將大幅強化港區淤泥的清運效率，為高雄港注入強勁的維運量能。

高雄港務分公司表示，受泥船為維持港口水深不可或缺的後勤核心，其妥善率直接影響浚挖的進度與成效，考量既有兩艘受泥船長期在第一線執行繁重的疏浚任務，且船齡將屆臨汰換期程，港務公司審慎評估港區長期發展需求後啟動新造計畫，期能透過新式船舶的引進，維持港勤作業的穩定性與競爭力。

新造受泥船由新加坡專業造船廠「金興造船工程」承造，船長六十二公尺、船寬十一公尺、最大航速十四節、馬力三千二百匹、泥艙容量六百八十立方公尺，設計上不僅符合最新的環保與航行法規，更針對高雄港的水域特性進行優化，也是浚挖船隊在港區維護作業的現代化與專業化邁向新里程碑。