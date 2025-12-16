高雄港新受泥船明年第二季上線 作業效率可望提升2倍

台灣港務公司今天(16日)表示，高雄港將於明年第二季導入全新打造的「受泥船」，可望提升2倍以上的港灣疏浚效率與安全；此外，花蓮港智慧能源管理系統也剛增設完成水壓計監測，提升港區營運韌性。

為了維持高雄港灣的浚深，台灣港務公司須藉由「挖泥船」將港區海床上的淤泥挖起來，放到「受泥船」後，再運到距離高雄港21浬處的「海拋區」拋放。不過，目前高雄港的2艘挖泥船「高608號」和「高609號」船齡已屆30年，因此港務公司啟動「高601號」受泥船新造計畫，預計明年第二季即可投入營運。

斥資新台幣2億7千萬的全新受泥船「高601號」由新加坡專業造船廠承造，船身長62公尺、寬11公尺，不僅符合最新的環保與航行法規，馬力也高達3,200匹，和現有的受泥船相比，作業效率將提升2倍以上。高雄港務分公司維護管理處經理楊世明說：『(原音)舊的受泥船一艘是300立方，然後航速大概只能維持在6、7節左右；那新造受泥船的容量680方，航速可以到達14節。1節就是1小時跑1浬、1浬大概就是1.852公里。那效益是說，它可以當天就把這些將近600方的泥方載到海拋區，然後當天就往返回來，一天一個航次；那舊的受泥船大概2天才能夠完成一個航次，包含一天受泥、一天海拋，所以它效率比較差。』

此外，楊世明也透露高雄港現有的挖泥船當中，2艘抓斗式的挖泥船也已老舊，只剩2017年新造的鏟斗式挖泥船堪用。因此，高雄港也預計3年後再引進一艘2,800噸的全新挖泥船，大幅強化港區淤泥的清運效率與船舶航行進出的安全。

與此同時，花蓮港也自10月起，在既有的智慧能源管理系統上擴充新增「智慧水壓監測系統」，以即時監控並自動預警港區水壓狀態，改善過去需仰賴現場巡查，才能確認船舶靠泊、倉儲場域及各項港埠設施的水壓是否異常或漏水等問題，並以圖表方式呈現全天水壓波動，可輕易判讀負載變化及異常來源，提升供水韌性與應變效率。(編輯：許嘉芫)