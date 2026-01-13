高雄港旅運中心兒童繪本「灣灣的神奇旅行」 亮相

港務公司致贈高雄港繪本給高雄市公私立國小，董事長周永暉（左）代表致贈，高雄市教育局專門委員張紋誠（右）代表受贈。（圖：高雄港務分公司提供）

臺灣港務公司高雄港務分公司攜手社團法人臺灣港埠協會、社團法人高雄市社區教育協會、臺灣港務公司高雄港職場互助教保服務中心，共同策劃出版以高雄港旅運中心為主題的兒童繪本「灣灣的神奇旅行」，在高雄港旅運中心盛大舉行新書發表會。活動邀請各界貴賓、親子家庭及高雄港教保中心師生齊聚一堂，共同見證港口文化以繪本形式走進孩子生活的重要時刻。

高雄港務分公司說明，本書以童趣視角描繪港口樣貌，透過溫暖生動的故事，引導幼童認識家鄉港口的功能與角色，深化對海洋與港埠文化理解，落實特色海洋教育向下扎根理念。

發表會由高雄港教保中心幼童帶來活潑可愛的「海底世界妙妙妙」表演揭開序幕，現場點綴老幼共學手作小帆船，並安排象徵「傳（船）承」意涵儀式，將滿載祝福的小帆船張貼於旅運中心主視覺牆面，祝福高雄港航運順利，郵輪業務蓬勃發展。

「灣灣的神奇旅行」以可愛大郵輪「灣灣」與熱心的雄鯨為主角，帶領讀者走進高雄港旅運中心，認識郵輪進出港、碼頭靠泊，及拖船、起重機、修船廠等各項分工合作港口日常。書中也融入高雄港多元地景，呈現貨櫃作業、軍艦守護海域安全及具代表性的港區建築，描繪出一座井然有序、充滿活力的港口城市。

臺灣港埠協會表示，長期致力於港埠人才培育與港口文化推廣，期盼透過支持閱讀、教育與文化保存，讓高雄港旅運中心繪本成為下一代認識港口、走向世界的重要橋梁。

港務公司指出，港口不僅是產業運作重要節點，更承載城市發展歷史記憶與文化價值。隨著高雄港郵輪觀光近年持續成長，一一四年國際郵輪到港艘次達九十五艘，創下歷年次高紀錄，展現高雄港作為國際級郵輪旅運樞紐的發展成果。期盼透過繪本閱讀，讓孩子在潛移默化中理解港口如何連結城市與世界，培養對海洋的尊重與想像力。

高雄港務分公司表示，新書發表會在溫馨熱鬧氛圍中圓滿落幕，與會者認為，「灣灣的神奇旅行」不僅是一部兒童繪本，更是高雄港向下一代傳遞城市記憶與海洋精神的美好起點。