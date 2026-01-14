高雄港旅運中心兒童繪本「灣灣的神奇旅行」溫暖亮相。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄港務分公司策劃並出版，以高雄港旅運中心為主題的兒童繪本，「灣灣的神奇旅行」─從港口出發與世界對話，舉行新書發表會，邀請親子家庭及高雄港教保中心師生齊聚一堂，共同見證港口文化以繪本形式走進孩子生活的重要時刻。

高雄港務分公司攜手臺灣港埠協會、高雄市社區教育協會、高雄港職場互助教保服務中心，共同策劃並出版這本兒童繪本；書以童趣視角描繪港口樣貌，透過溫暖生動的故事，引導幼童認識家鄉港口的功能與角色，深化對海洋與港埠文化的理解，落實特色海洋教育向下扎根的理念。

「灣灣的神奇旅行」以可愛的大郵輪「灣灣」與熱心的雄鯨為主角，帶領讀者走進高雄港旅運中心，認識郵輪進出港、碼頭靠泊，以及拖船、起重機、修船廠等各項分工合作的港口日常。書中亦融入高雄港多元地景，呈現貨櫃作業、軍艦守護海域安全及具代表性的港區建築，描繪出一座井然有序、充滿活力的港口城市。

（記者許正雄翻攝）

臺灣港埠協會表示，長期致力於港埠人才培育與港口文化推廣，期盼透過支持閱讀、教育與文化保存，讓高雄港旅運中心繪本成為下一代認識港口、走向世界的重要橋梁；高雄港務分公司指出，港口不僅是產業運作的重要節點，更承載城市發展的歷史記憶與文化價值，期盼透過繪本閱讀，讓孩子在潛移默化中理解港口如何連結城市與世界，培養對海洋的尊重與想像力。