高雄港旅運中心榮獲智慧綠建築獎雙獎

高雄港旅運中心於「2025 APIGBA AWARD」中榮獲「既有建築改造類金獎」及「系統類鉑金獎」。臺灣港務股份有限公司資深副處長鄭志宏（中）、遠傳企業客戶副總經理高煥元（右二）及所屬同仁。（圖：臺灣港務公司提供）

臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）近日宣布一項國際級喜訊，高雄港旅運中心憑藉卓越智慧化與綠色永續設計，在「2025 APIGBA AWARD」（2025亞太地區智慧綠建築獎）中大放異彩，榮獲「既有建築改造類金獎」及「系統類鉑金獎」。這項雙重榮耀是由港務公司與遠傳公司攜手合作的成果，不僅彰顯高雄港作為台灣海洋國門的國際競爭力，也是對台灣在建築物節能、智慧化與綠色升級方面努力的最高認可，更樹立亞洲港口城市現代化建築永續發展的新典範。

港務公司說明，高雄港旅運中心自啟用以後，即以其流線型波浪外觀成為矚目地標。其設計理念兼顧智慧建築先進性與綠色環保永續性，除申請綠建築銀級標章，也取得智慧建築銀級候選證書。

此次參獎的核心競爭力，來自於其高度整合的「智慧營運管理平台」。此系統整合先進「大數據、人工智慧、物聯網（AIoT）」技術，串聯起四大輔助模組：智慧建築管理、智慧微電網管理、物業設施管理及智慧環控管理。透過五層式架構的垂直連動與水平整合，平台能對旅運中心所有系統進行全方位數據收集與大數據分析應用，達成預判及示警效果。

港務公司表示，高雄港旅運中心興建過程，順應最新科技演變，持續不斷檢討、進化與改善，最終搭載新一代智慧化技術，這套系統結合BIM（建築資訊模型），不僅大幅提升旅運中心管理營運效能，更能即時監測環境變化、設施運作狀況與人流熱點，為旅客提供安全舒適國際級通關環境。

在綠色永續方面，港務公司指出，旅運中心展現台灣港群致力節能減碳決心。「智慧微電網管理」模組整合建築創能（如太陽能發電）、儲能、節能系統及電動車充電樁等設施，透過精準需量調節，有效避免超約用電，並提升供電穩定度。港務公司表示，旅運中心透過能源最佳化管理，自發自用加上節電效益每年可達千萬元以上，充分證明智慧建築在降低營運成本與實踐ESG（環境、社會、公司治理）方面的巨大潛力。港務公司的努力與成果，不僅符合國家推動智慧綠建築的政策方向，更為全球港埠建設建立智慧永續新典範。

除建築體智慧化，旅運中心在服務旅客方面同樣領先。旅運中心可同時靠泊兩艘廿二點五萬噸級大型郵輪，並採用可配合不同船型調整的活動式登船橋。另，引進自動通關系統後，更大幅將掛靠港通關效率提升至三千五百人／小時，母港效率達二千一百人／小時，展現國際級郵輪樞紐的強大實力。

臺灣港務股份有限公司總經理王錦榮強調，高雄港旅運中心能獲得「2025 APIGBA AWARD亞太地區智慧綠建築獎」的高度肯定，是對港務公司在智慧與永續建築投入的最佳回饋。他們將以此為基礎，與合作夥伴共同優化建築技術，向全世界展現台灣在智慧港埠建設的軟硬體實力，持續推動高雄港邁向國際永續智慧港埠的目標。而高雄港旅運中心透過軟硬體完美結合，將持續扮演國際門戶與觀光核心關鍵角色。