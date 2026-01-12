高雄港旅運中心門口有輕軌站 外縣市旅客稱比基隆港不方便原因曝

高雄港旅運中心門口就有輕軌站，卻被外縣市旅客指稱比基隆港不方便。(記者洪定宏攝)

〔記者洪定宏／高雄報導〕為提振高雄郵輪經濟，政府斥資50億元打造高雄港旅運中心，並在門口設置高雄輕軌旅運中心站。然而，看似便利的大眾運輸系統，卻被外縣市旅客指稱比基隆港還不方便。

外縣市旅客在郵輪社團發文，開宗明義就強調「高雄港交通遠不如基隆港方便」，因為步出台鐵基隆站，一望可見基隆港，很快就能到郵輪碼頭。然而，若要前往高雄港旅運中心，必須從高鐵左營站或台鐵高雄站，轉高雄捷運再搭高雄輕軌到旅運中心站；當然，嫌麻煩的旅客，直接搭計程車前往也行。

另有網友依此仔細估算，外縣市旅客若搭高鐵到台北車站轉台鐵，最快約35分鐘抵達基隆車站，從「南站」步行到基隆港東岸旅客服務中心約8分鐘、西岸約4分鐘。也就是從台北車站轉乘一次前往，平均約41分鐘。

如果是台中到高鐵左營站，必須先搭捷運約11分鐘到凹子底站，出站步行到輕軌愛河之星站，約36分鐘抵達旅運中心站。也就是從高鐵站轉乘兩次前往，平均約47分鐘。

換句話說，就花費時間而言，高雄港跟基隆港相差無幾，卻因多轉乘一次，必須步出捷運站走到輕軌站，對行李多的旅客「不方便」，有的旅客索性從高鐵左營站直接搭計程車前往高雄旅運中心，或搭捷運到三多商圈站再轉計程車前往，放棄使用輕軌。對此，台灣港務公司表示，將與高市府研商因應策略。

