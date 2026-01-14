高雄港旅運中心《美麗傳說》雕塑揭幕，引領國風之美！（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

享譽國際的臺灣當代藝術家許文融，14日在高雄港旅運中心舉辦藝術品揭幕會，展示其雕塑作品《美麗傳說》，115年適逢高雄港建港117週年，這場藝文饗宴也見證海洋與藝術品美麗的交會。

《美麗傳說》是許文融不斷追求藝術創新的結晶，亦為將書法筆勢轉化為立體雕塑的重要創作，作品以青銅與不鏽鋼為主要材質，透過流動而向上匯聚的形體，展現筆勢成形的力量；底座則取法水墨石頭皴法，象徵穩固的根基與自然意象。

作品融合東方詩書文化與現代雕塑美學，巧妙地應用草書線性美來展現藝術家對傳統與現代之間的獨特理解，達到「詩、書、畫」合一的美學效果；許文融以其精湛的技藝和深邃的藝術視野，為觀眾呈現一幅情感豐富的視覺盛宴，使人們在欣賞作品的同時，思考人類與自然、傳統與現代之間的關係。

臺灣港務公司董事長周永暉表示，《美麗傳說》即日起將擺放於高雄港旅運中心，透過藝術與日常生活的緊密結合，讓每一位駐足的旅人能夠暫時停留，領略藝術的魅力，聆聽文化的迴響，未來將會至港務公司的各港巡迴展出，除了提升旅運中心的文化氛圍，也樹立了港口作為藝術與旅遊交匯點的形象。