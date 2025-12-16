高雄港每年淤積25萬立方米 新造受泥船明年加入強化清淤

台灣港務公司打造新的受泥船「高601」，預計115年第2季加入浚挖船隊。（港務公司提供／陳祐誠台北傳真）

高雄港貨櫃量居全台之冠，是我國最重要商港，維持港口安全及營運順暢為重要課題。高雄港每年約有25萬立方米的淤泥，但台灣港務公司只能清除其中的8成，因此打造新的受泥船，明年第2季加入浚挖船隊，提高清淤能力。

高雄愛河、前鎮河與鹽水港溪都會將上游土石帶進高雄港，每年淤積約25萬立方米，而目前高雄港擁有1艘挖泥船和2艘受泥船，船型都相當老舊、作業效率低，因此每年只能清運8成淤積、約20萬立方米。

為確保持續提升高雄港的航運服務與作業效率，台灣港務公司高雄分公司新造受泥船「高601號」，預計2026年第2季加入浚挖船隊，藉由「高601號」受泥船的載運容量與航行速度提升，將大幅強化港區淤泥的清運效率，維護港口水深，鞏固船舶進出港航行及靠泊安全。

廣告 廣告

港務公司指出，受泥船為維持港口水深不可或缺的後勤核心，其妥善率直接影響浚挖的進度與成效。目前既有的2艘受泥船，長期在第一線執行繁重的疏浚任務，船齡將屆臨汰換期程，因此委託新加坡廠商打造長62公尺、寬11公尺、最大航速14節、馬力3200匹、泥艙容量680立方公尺的新受泥船。

另預計打造新的挖泥船，目標2028年建造完成、2029年投入使用，新船投入後，每年清淤量可超過25萬立方米，並開始清除過去未能剷除的淤泥。

更多中時新聞網報導

NBA》詹姆斯致勝罰球 湖人驚險射日

MLB》阿隆索5年1.55億美元 改當金鶯

NBA》雷霆破隊史16連勝 尼克崛起