高雄港灣化身冬日遊樂園寫生著色比賽 2/20-22 18號碼頭熱鬧登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】 冬日暖陽灑落高雄港灣，一場結合藝術、親子互動與英雄元素的「2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」將於115年2月20日(星期五)至2月22日(星期日)每天上午10點至下午5點於高雄港18號碼頭熱鬧登場。

活動由高雄市政府教育局主辦，今年高雄市政府特別邀請人氣角色「超人力霸王」現身與大小朋友同樂，為港灣增添滿滿歡樂與感動氛圍。

活動現場將吸引超過萬人來自各地學生與親子家庭踴躍參與；參賽者以高雄港灣的海天一色、遊樂設施與冬日景緻為主題，透過畫筆描繪心中最美的城市風景。

現場除寫生比賽外，還設置多項親子互動遊戲與舞台表演，讓整個港灣宛如一座充滿笑聲的冬日遊樂園。活動主角為「超人力霸王」，希望參賽者、孩子們在英雄的陪伴下合影互動，感受勇氣與正義的力量。

高雄市政府教育局表示，透過寫生著色比賽的藝術創作，結合活動「超人力霸王」英雄形象，鼓勵學生發揮創意、培養自信，同時促進親子共學與家庭情感交流。

飛龍文具股份有限公司更是熱請參與活動贊助，針對報名比賽的大朋友與小朋友們，每人可獲得一盒蠟筆，除此之外，作品繳件後還可以參加扭蛋活動，有機會可以扭到限量大獎喔！讓活動不僅成為藝術創作的舞台，更為新春假期增添藝術與教育的雙重意義。

相關活動資訊請至活動官網查詢（kh-duoyuan.com），請登錄「高雄數位市民系統」(https://gov.tw/oAc)進行線上報名作業，名額有限，報名要快喔! （圖／記者王雯玲翻攝）