高雄港灣化身冬日遊樂園 寫生著色比賽迎來超人力霸王

冬日暖陽灑落高雄港灣，一場結合藝術、親子互動與英雄元素的「2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」，2月20日至22日每天上午10點至下午5點於高雄港18號碼頭熱鬧登場，今年高雄市政府特別邀請人氣角色「超人力霸王」現身與大小朋友同樂，為港灣增添滿滿歡樂與感動氛圍。

活動現場將吸引超過萬人來自各地學生與親子家庭踴躍參與；參賽者以高雄港灣的海天一色、遊樂設施與冬日景緻為主題，透過畫筆描繪心中最美的城市風景。除寫生比賽外，現場還設置多項親子互動遊戲與舞台表演，讓整個港灣宛如一座充滿笑聲的冬日遊樂園。活動主角「超人力霸王」，希望參賽者、孩子們在英雄的陪伴下合影互動，感受勇氣與正義的力量。

圖說：冬日遊樂園寫生著色賽，小朋友透過畫筆描繪城市風景。（高雄市教育局提供）

高雄市教育局表示，透過寫生著色比賽的藝術創作，結合活動「超人力霸王」英雄形象，鼓勵學生發揮創意、培養自信，同時促進親子共學與家庭情感交流。

飛龍文具股份有限公司熱請贊助，針對報名比賽的大朋友與小朋友們，每人可獲得一盒蠟筆，作品繳件後還可以參加扭蛋活動，有機會可以扭到限量大獎，讓活動不僅成為藝術創作的舞台，更為新春假期增添藝術與教育的雙重意義。

