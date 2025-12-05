高雄港灣絕美聖誕樹「金勾TREE」亮相 破萬網友搶先點讚

高雄流行音樂中心《高流聖誕趴KMC XMAS》十七公尺高的聖誕樹「金勾TREE」今(五)日正式亮相，位於海景第一排，映襯高流音浪塔、海音館、珊瑚礁群的建築外觀燈光變化，閃耀聖誕氣息的紅綠主題燈色，試燈起即受到社群熱烈關注，超過萬名網友點讚分享，大讚為高雄冬季必訪打卡亮點。(見圖)

高流今(五)日說明，《聖誕趴》期間除了親子同遊的「街頭舞台」，十二月廿四、廿五日更有現場演出，邀請「理想混蛋Bestards」與「芒果醬Mango Jump」等卡司熱力開唱。同時，高流加碼為冬遊《聖誕趴》推出線上抽獎，自十二月十至十六日只要按讚追蹤高流官方臉書，即有機會將高雄五星級「承億酒店」價值逾三萬元住宿券及餐飲贈品券、「福容大飯店高雄」與「福容徠旅高雄」住宿券，以及「漢神巨蛋」雙層隨行杯、「漢神百貨」二十吋登機箱、「樂購廣場」帆布袋與「夢時代」精選餐券等好禮帶回家！活動詳情依官方貼文公布為準。

《高流聖誕趴KMC XMAS》「金勾TREE」自試燈階段即成為社群熱議焦點，與高流音浪塔、海音館、珊瑚礁群建築外觀燈光變化相互呼應及專屬主題曲，更在網路上掀熱議，網友紛紛留言「美到不像話」、「以為是在國外」、「簡直是藝術」，搭建期間即吸引破萬人點讚分享宛如網紅。

高流執行長丁度嵐表示，「金勾TREE」是高雄唯一能與黃昏日落與彩霞餘暉相互映襯的聖誕樹，白天、夜晚皆展現不同風情，隨著今日正式點燈，聖誕樹及園區將於每日下午五時三十分至晚上十一時亮燈，每半小時演出三分鐘「金勾TREE」燈光秀，首場於晚間六時開演，最後一場為十時三十分，展期至明年一月四日。

高流聖誕樹超強人氣吸引高雄五星級「承億酒店」應援《聖誕趴》，推出「金勾TREE」拍照優惠：憑合影照片至B1F「TAi香烘焙坊」即可免費兌換招牌手撕丹麥一條（每人限領一條，送完為止）、24F「POOL BAR池畔酒吧」聖誕紅30ml shot一杯（加價八十元可升級至60ml）及1F「TAi CAFE GALLERY」全飲品第二杯半價。

《高流聖誕趴》活動不間斷，除了十二月廿、廿一日及廿四至廿八日的「港灣聖誕市集」，更有三大音樂舞台的多元風格演出；十二月廿日下午三時起，高流園區鯨魚堤岸前的「南面舞台」邀集曾參與《南面而歌》的樂團與創作歌手，包括「夕陽武士Sunset Samurai」、「王彙筑Hui Chu Wang」、「青虫aoi」以及「孩子王Kid King」，展現南臺灣的創作能量；同一地點的「聖誕舞台」則於十二月廿四、廿五日接連獻上精彩演出：廿四日平安夜晚間六時三十分起，由「163braces」、「理想混蛋Bestards」及「溫蒂漫步Wendy Wander」帶來溫暖歌聲陪伴民眾；廿五日下午三時三十分起「P!SCO」、「呂允Lu Yun」、「芒果醬Mango Jump」、「宋德鶴」、「高真TRU」與「鯊魚娃娃機」將輪番登台；此外，十二月廿、廿一日與十二月廿七、廿八日於「金勾TREE」周邊的「街頭舞台」安排魔術秀、泡泡秀、小丑雜耍、氣球秀及民俗特技等表演，讓大小朋友共享音樂與藝文魅力。活動詳情歡迎至高雄流行音樂中心粉絲專頁及官網查詢。

高雄十二月演唱會仍舊話題滿檔，包括韓國AAA頒獎典禮、共和世代OneRepublic、Doja Cat等演出陸續舉行，高流邀請歌迷參加演唱會同時也可至港灣暢遊《聖誕趴》系列活動，加碼推出線上抽獎，邀請民眾感受高雄「演唱會之都」魅力；自十二月十至十六日，只要按讚追蹤高流官方臉書，符合抽獎貼文規則，即有機會獲得多項好禮：高雄五星級「承億酒店」定價逾三萬元的住宿券一名及餐飲贈品券五十名；「福容大飯店高雄」定價萬元最美景觀房住宿券一名；「福容徠旅高雄」設計感旅店住宿券一名；「漢神巨蛋」透明雙層隨行杯三名；「漢神百貨」二十吋登機行李箱四名；「樂購廣場」帆布購物袋十名。此外，「夢時代」精選餐廳也祭出多重餐飲好禮強力應援《聖誕趴》，包含「這一鍋」四人套餐兌換券一名、「姜滿堂」秘製甕醃燒肉條料理兌換券十名、「饗麻饗辣」平日晚餐券三名，以及「潮點茶餐廳」五百元抵用券三名等多項優惠！

《飲酒過量 有害健康》

活動詳情依高流官方社群及各品牌線上公告為準。