高雄港緝獲走私肉品及私菸市值逾4千萬

警方專案小組於高雄港西南方海域查獲外籍雜貨輪載運走私冷凍肉類及私菸，市值逾4000萬元。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊與海巡署艦隊分署第五海巡隊，於高雄地方檢察署指揮下，於高雄港西南方海域查獲外籍雜貨輪載運逾133公噸冷凍肉類及107萬餘包來源不明菸品，市值逾4000萬元，逮捕王姓嫌犯等7人涉嫌跨海走私。

專案小組先前接獲情資，掌握某外籍雜貨輪以載運「冷凍貨物」為掩護，企圖自海外偷運大批冷凍肉類及非法菸品入境，恐造成境外動物疾病風險及菸品來源不明之公共安全問題。經跨單位聯合作業，整合警政、海巡、關務、財政及動植物檢疫單位，自該輪進入臺灣海域即進行動態監控，於24日清晨6時30分許，在高雄港西南方海域執行登檢行動。

查緝人員在貨艙中發現未經合法檢疫之冷凍肉品超過133公噸，以及107萬7000包來源不明之免稅菸品，黑市總價估計超過新臺幣4000萬元，全案已依違反相關法令偵辦並持續追查背後供應鏈及上游金流。

警方與海巡指出，境外來源肉品若含有口蹄疫、非洲豬瘟等病毒，恐使國內畜牧業及食安防線面臨重大危害，而大量私菸流入亦將造成市場秩序混亂與國家稅收嚴重流失。並強調，任何企圖以走私方式威脅食安與危害社會治安之行為，必將全力查緝，呼籲國人切勿以身試法。