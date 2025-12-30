高雄港聯結車狠撞女騎士 右腳掌當場分離畫面驚悚

高雄港自貿區聯結車奪命瞬間，女騎士右腳掌當場分離。（圖 ／翻攝畫面）

雄港自貿區29日下午驚傳一起駭人聽聞的重大交通事故，1輛聯結車在中遠東方貨櫃場出站口與1名女性機車騎士發生猛烈碰撞，強大衝擊力導致女騎士右腳掌當場分離，血跡斑斑的現場畫面讓目擊民眾怵目驚心，所幸女騎士在送醫時仍保有意識，緊急送往阮綜合醫院進行救治，目前仍在醫院接受進一步治療。

警方指出，事故發生時間約為傍晚5時許，地點位於高雄港自貿區中遠東方貨櫃場出站口，雖然該處並非一般市區道路，但進出車輛頻繁，仍屬高風險交通環境。警方接獲報案後，立即派遣巡邏警力趕赴現場，進行交通管制與事故處理，同時通知救護人員將傷者迅速送醫。

經初步調查，肇事車輛為碼頭作業使用的聯結車，由郭姓男子駕駛，事故對象為葉姓女性機車騎士，警方在現場依規定對雙方實施酒測，結果皆為0，已排除酒後駕車的可能性。初步研判，事故疑似發生在聯結車右轉過程中，駕駛未注意右側直行的機車騎士，導致悲劇發生。

由於事故地點為港區特殊道路，車輛種類複雜、視線死角多，警方後續將調閱行車記錄器與周邊監視器畫面，進一步釐清肇事責任歸屬。警方也呼籲，大型車輛駕駛在轉彎或出入口行駛時務必減速並注意周遭機車與行人動向，以避免類似憾事再度發生。

