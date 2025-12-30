高雄港自貿區車禍濺血！聯結車撞機車 女騎士「腳掌分離」急送醫

高雄港自貿區昨發生聯結車撞機車事故，女騎士「腳掌分離」傷勢嚴重。讀者提供

高雄港自由貿易區昨（29日）傍晚發生一起驚悚交通事故，一輛聯結車在自貿區內的中遠東方貨櫃場出站口與機車發生猛烈碰撞，造成機車騎士葉女右腿腳掌當場斷裂分離，傷勢嚴重緊急送醫。

高雄港警總隊表示，昨天傍晚接獲民眾報案後立即派遣巡邏警力趕赴現場支援，經初步調查，肇事車輛為郭姓男子駕駛的碼頭船邊聯結車，受傷的機車騎士為葉姓女子，兩車於貨櫃場出站口發生碰撞，葉女受傷嚴重，其右腿腳掌與肢體分離，現場血跡斑斑，場面怵目驚心。救護人員抵達時，葉女意識尚清楚，隨即由救護車緊急送往阮綜合醫院進行搶救。

警方隨後依規定對雙方駕駛進行酒精濃度測試，結果顯示兩人酒測值均為0，已初步排除酒駕肇事的可能性。初步研判事故起因疑似為聯結車在右轉過程中，未察覺右側併行的機車導致碰撞意外。

由於事故地點位於自貿區貨櫃場內，警方已調閱周邊監視器畫面及車輛行車記錄器，將進一步釐清詳細的肇事責任歸屬與事發經過，並呼籲自貿區內大型車輛往來頻繁，駕駛人應多加留意死角，以策安全。



