高雄港蓬萊港區「海景第一排」無單車通道 車友抱怨進出要用扛的

高雄港蓬萊港區無單車通道，車擋太狹窄，單車進出棧貳庫廣場必須用扛的。(記者洪定宏攝)

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港蓬萊港區涵蓋棧貳庫、大港倉等觀光景點，加上科技新貴進駐的棧參庫，已成為單車族暢遊高雄「海景第一排」的重要路線。但單車族發現，蓬萊港區車擋毫無單車通行空間，進出必須用扛的；高雄港務分公司得知後，正在了解原委。

單車族網友投訴指出，從捷運哈瑪星站騎單車前往棧貳庫，在高雄港務警察總隊前方，就因車擋無法進入廣場，連舊管制站也沒有單車道可通行；若從駁二廣場走過大港橋，在大港倉租借單車前往棧貳庫，也沒有單車通道可轉往哈瑪星。

廣告 廣告

記者實地騎單車驗證無誤，更特別從高雄港旅運中心穿過高雄流行音樂中心沿岸，雖有車擋或活動型拒馬，但單車剛好可穿行。可是在高雄港蓬萊港區，部分路段雖劃設單車道，卻在舊管制站「卡關」，無法直接離開大港倉，必須繞行到棧貳庫。

另外，若要從棧貳庫騎單車前往捷運哈瑪星站，雖可穿越停車場，但因為有大型遊覽車進出十分危險；若騎廣場人行道，因為狹窄，將跟行人爭道，且有違規之虞。

因此，高雄港蓬萊港區周遭車擋，都沒有預留單車通行空間，進出棧貳庫及大港倉，如同讀者投訴，「單車真的要用扛的」。

高雄港蓬萊港區雖劃設單車道(下)，卻無法直接從舊管制站(上)進出。(記者洪定宏攝)

高雄流行音樂中心沿岸，雖有車擋，但單車仍可通行。(記者洪定宏攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過

台中榮總爆無照廠商執刀手術 高大成說話了

谷關伊豆溫泉違法營業 中市府開罰120萬並勒令停業

