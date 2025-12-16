高雄港貨櫃量880萬TEU、郵輪到港創次高

高雄港俯瞰圖。（圖：高雄港務分公司提供）

高雄港務分公司指出，受全球經濟成長放緩及美國關稅政策不確定性影響，一一四年高雄港船舶到港艘次與貨物裝卸量成長趨緩，惟在多角化經營策略帶動下，整體營運仍展現穩定韌性。其中，全年營業收入預估約八十六點二一億元，貨櫃裝卸量約八百八十萬TEU，郵輪業務更繳出亮眼成績，到港艘次創下歷年次高紀錄。

高雄港務分公司指出，透過多元布局與精準招商，在全體同仁共同努力下，於鞏固貨櫃量、發展綠色能源、推動離岸風電及郵輪產業等面向均有具體成果。包括完成高雄港第一貨櫃中心第42號、第43號碼頭續租案，以及第七十號碼頭長期租約簽署，相關業者也同步投資更新橋式起重機、門式起重機與堆高設備，強化港區裝卸效能。

在綠能與新興產業方面，台船環海風電工程公司承租高雄港第116號碼頭，作為離岸風電施工與重件設備作業基地，挹注港埠營收。同時配合國際減碳趨勢，高雄港也積極推動船舶替代燃料加注服務，第一階段生質燃油加注招商作業已完成公開閱覽，預計於一一五年第一季正式辦理招商，打造國內重要綠色燃料示範港口。

郵輪與觀光發展亦為一大亮點。高雄港旅運中心商業空間已全數完成招商並正式營運，免稅商店與餐飲服務陸續進駐，提升國際郵輪旅客消費體驗。一一四年國際郵輪預報到港九十五艘次，其中母港四十二艘次、掛靠港五十三艘次，創下歷年次高；多家國際郵輪公司持續以高雄港為營運據點，顯示高雄郵輪市場能見度持續提升。

另，高雄港洲際一期海底電纜廠正式開幕，相關重件碼頭同步啟用，結合製造、運輸與裝載功能，成為離岸風電產業核心基地；第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程亦持續推進，以因應超大型貨櫃船靠泊需求，強化高雄港國際樞紐地位。

展望一一五年，高雄港務分公司表示，將持續與航港產業夥伴攜手合作，推動新亞灣雙子星大樓開發、液化天然氣接收站相關港埠設施、重要港區工程及郵輪雙核心旅運布局，同時深化布袋港、安平港與馬公港之客運與觀光招商，朝向永續、安全、高效率與多元發展的現代化港口目標邁進。