高雄港迎來今年壓軸首航郵輪—挪威郵輪太陽號
記者許正雄／高雄報導
高雄港二日清晨迎來今年第八艘首航郵輪，也是今年壓軸登場的首航郵輪—挪威郵輪太陽號，帶來近二千名的名各國旅客到訪，高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式熱情迎接，並致贈船長首航紀念牌，展現高雄港對挪威郵輪的重視，該船於同日晚上再自高雄港啟程前往香港，繼續展開下一段航程。
高雄港務分公司表示，挪威郵輪為全球三大郵輪集團之一，自一一二年起連續三年帶來旗下四艘郵輪陸續造訪高雄港，包含挪威寶石號（Norwegian Jewel）、挪威奮進號（Norwegian Spirit）、挪威天空號（Norwegian Sky）和挪威太陽號（Norwegian Sun）。其中，挪威寶石號是第三次造訪高雄港，挪威奮進號曾以母港及掛靠港模式靠泊高雄港，也是挪威郵輪迄今唯一以高雄港為母港的郵輪；
二日到港的挪威太陽號是挪威天空號之姐妹船，總噸數約七點八三萬噸，船長約二百五十八公尺，可搭載一千九百卅六位旅客，船身搭載暖色調的太陽意象彩繪，視覺色彩設計鮮明，靠泊高雄港期間，成為高雄港最受矚目的焦點。該郵輪自日本出發，南下行經臺灣、香港，展開為期十一天的海上之旅，並以高雄港為臺灣首航站，接續於十二月六日再首航基隆港。
高雄港務分公司港務長，代表高雄港致贈船長首航紀念牌，為使郵輪旅客一抵達高雄港旅運中心即能感受到高雄港的熱情，攜手高雄市海洋局，以傳統原住民迎賓舞蹈表演，歡迎旅客蒞臨，同時安排春聯書法書寫體驗，由書法老師現場指導旅客親筆揮毫，更將旅客的英文名字翻譯成中文書寫成作品，成為國際旅客喜愛的臺灣文化體驗，並帶回最特別的紀念品留念。
