高雄港迎接今年首艘首航郵輪 由三井海洋郵輪富士號率先登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄港今（20）日早上8點迎接今年首艘首航郵輪，由三井海洋郵輪富士號（Mitsui Ocean Fuji）率先登場，為高雄港揭開嶄新的郵輪年度序幕。高雄港務分公司特別以象徵歡迎的噴水儀式，隆重迎接海洋富士號，並由高雄港務分公司致贈船長首航紀念牌，表達對三井海洋郵輪最誠摯的歡迎之意，該船於同日下午5點離港，啟程前往安平港。

三井海洋郵輪隸屬日本三大航商之一的商船三井集團，為其旗下商船三井株式會社的郵輪品牌，分別營運日本丸號（Nippon Maru）及海洋富士號（Mitsui Ocean Fuji）2艘郵輪，其中日本丸號曾於112年12月31日首次靠泊高雄港旅運中心，與高雄港一同迎接新年；而海洋富士號前身為璽寶郵輪奧德薩號（Odyssey），曾於113年3月30日首航高雄港，並劃下最後一次航行高雄港的句點，現以嶄新的日式風情重新亮相，再度造訪高雄港，格外受到矚目，亦別具意義。

海洋富士號總噸數3.2萬噸、船長198.2公尺、船寬25.6公尺、載客數458人，船上配備全套房客艙，並以近1:1的船員與旅客比，展現細膩周到的日式服務精神，餐飲由日本名廚擔任監製，嚴選日本食材融合精緻法式料理手法，打造兼具質感與層次的美食饗宴，同時安排充滿日本文化特色的落語表演、傳統工藝課程及文化講座，帶領旅客沉浸式體驗日本文化的深厚魅力。

為歡迎以日本籍旅客為主的189位郵輪旅客蒞臨高雄港，高雄港務分公司與高雄市政府海洋局攜手合作，特別安排具有在地文化特色的傳統原住民迎賓表演，透過熱情的節奏與鮮明的文化意象，展現高雄港的活力風貌與臺日友好的情誼，現場並邀請旅客配戴原住民頭飾，親身參與迎賓舞蹈互動，歡笑聲彼起彼落，現場氣氛熱鬧澎湃。

本次航程自日本那霸啟航，於1月20日至22日依序首航靠泊高雄港、安平港、臺中港3個國際港口，展開為期7天6夜的海上之旅，讓旅客體驗高雄港熱情的港都風情、安平港濃厚的古都景緻及臺中港宜人的城市風貌，深度感受臺灣豐富多元的自然景觀與人文底蘊，為臺灣旅遊挹注觀光商機。

今年海洋富士號分別於1月份及10月份造訪台灣，並全面串聯臺灣港群，掛靠基隆港、蘇澳港、臺中港（首航）、高雄港（首航）、安平港（首航）、澎湖港、花蓮港7個港口，不僅彰顯臺灣作為東亞郵輪航線的重要樞紐，亦展現三井海洋郵輪對臺灣港口及觀光資源的高度青睞。（圖／記者王雯玲翻攝）