高雄港郵輪旅客人次超越去年 港務公司：強化亞洲郵輪經濟圈
〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣港務公司統計，今年截至11月13日，高雄港郵輪旅客9萬891人次，已超越去年全年的9萬805人次，預估明年將達到13萬5千多人次。因此，總經理王錦榮信心喊話，將儘速重構並強化「亞洲郵輪經濟圈」。
王錦榮指出，台灣位於東北亞及東南亞的銜接點，因此政府多年前開始推動「亞洲郵輪經濟圈」，但因疫情而中斷，如今台灣國際郵輪產業大幅復甦，有必要加緊力道擴張。
以高雄為例，掛靠港郵輪的外國旅客一日遊消費金額已達台幣6000元，將與高市府合作規劃以捷運及輕軌路線的觀光商圈；透過「Fly Cruise」(同時使用飛機及郵輪)模式的東南亞及日本旅客也明顯增加。
「亞洲郵輪經濟圈」還包括港務公司與交通部觀光署、縣市政府合作，力邀知名國際郵輪停靠各港口、規劃城市旅遊，也拉高台灣農漁產品供應郵輪餐飲補給產值，以及增加餐旅系學生登船實習的機會。
港務公司統計，今年以高雄為母港的郵輪包括歌詩達郵輪莎倫娜號及麗星郵輪探索星號，莎倫娜號已結束航程，探索星號將從11月16日起，開啟越南及菲律賓的南向之旅，另有北向前往日本沖繩的航程。
明年除了莎倫娜號及探索星號，另有地中海郵輪榮耀號於3月以高雄為母港兩航次，往北前往日本沖繩。
高市府強調，樂見全球旗艦郵輪到來，將積極與台灣港務公司合作，共同協助業者進駐高雄推動母港航程，讓更多郵輪旅客在高雄停留期間，充分體驗港都的熱情與魅力。
更多自由時報報導
骨科醫師赴美找代孕貼「私處無碼畫面」惹議 台北慈濟醫院回應了
宜蘭度假行館閘門造價2千萬！ 業者大方透露防水「超強部署」
女1810萬訂橋頭預售屋！京城建設因「台積電」反悔轉賣4452萬下場慘了
宜蘭超狂防水行館爆違建！縣府：列管排拆 持續複查
其他人也在看
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 1 天前
司馬庫斯獲觀光署「最佳國際推薦獎」 峨眉湖入選「臺灣觀光100亮點」
新竹縣尖石鄉司馬庫斯再度發光！在交通部觀光署舉辦的第2屆「觀光亮點獎」中，一舉從全台191處競爭景點闖入全國前30大亮點外，更榮獲最高榮譽之一的「最佳國際推薦獎」，展現新竹縣的原鄉魅力受國際旅客青睞。至於峨眉鄉的峨眉湖也入選2026年到2027年「臺灣觀光100亮點」，是縣內旅遊熱搜新焦點。自由時報 ・ 5 小時前
國旅補助五大方案曝！平日2晚補助2千再抽1200生日金 最高爽拿3200元
國旅市場今年表現持續回升，交通部長陳世凱強調外界所稱的「國旅崩盤」與自身體感不符，不少高端旅宿仍持續投資、景點平日人潮依舊旺盛。為解決旅遊尖峰與離峰差距過大的問題，交通部觀光署初步規劃明年推出五大平日國旅優惠方案，從住宿補助、生日金到企業旅遊獎助全面覆蓋，盼將旅遊需求從假日導入週日至週四的平日。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃機第三航廈北登機廊廳預計年底啟用 新增8個登機門、舒適候機環境、空間設計搶先看！
全長738公尺、挑高達13 公尺的第三航廈北登機廊廳預計年底完工啟用，桃園國際機場日前進行旅客動線、員工後勤動線及送貨動線試走，實際感受北登機廊廳的空間設計與作業動線，接續將為即將展開的試營運階段整合協調，提升整體運作效率，一起期待鮮豔亮麗的8座橘紅色空橋！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
明年國旅祭5大優惠 生日還可抽1200元
[NOWnews今日新聞]交通部長陳世凱今（13）日接受媒體訪問時透露，明年國旅將祭出5大優惠，包含平日住宿補助、抽生日禮住宿金、留宿遊樂園方案等，目標提升平日住房率，積極帶動旅宿、交通、餐飲及零售等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賞楓季報到！福壽山楓紅飄飄 武陵農場銀杏地毯迎賓
受鳳凰颱風影響，為維護遊客安全，台中市高山景點武陵、福壽農場及林業署大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區預警性閉園，今（13日）皆重新開園，谷關七雄步道也開放，由於福壽山與武陵農場已進入紅葉季，遊客上山賞楓紛紛喊值回票價。大梨山進入秋冬季節遞嬗，福壽山農場楓葉轉紅，鴛鴦湖畔紅葉飄飄，楓紅進入最美時期，自由時報 ・ 1 天前
內湖草莓季12月開跑，白石湖吊橋更新啟用 周邊玩樂景點、交通資訊一次看！
被譽為北市第一座大跨距吊橋的白石湖吊橋，近日完成歷年最大規模修復工程，吊橋在安全性與美觀上全面升級。白石湖社區坐落於內湖山林，不需遠行即可親近自然，是週末踏青、親子出遊的理想選擇。另外，即將於12月登場至翌年5月的內湖草莓季，也是大小朋友期待的採草莓體驗。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
振興國旅！明年平日住宿擬2晚補助最高2千元 每月再抽1200生日禮金
為振興國旅、鼓勵民眾平日出遊，交通部長陳世凱今天透露，明年初步規畫推出平日國旅住宿補助第一晚新台幣800元、第二晚1200元，也將每月抽出1000名生日禮金1200元，讓旅客出遊使用。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
國旅補助來了！平日住宿「2晚抵2千」 每月再抽生日禮1200元
為了促進國旅同時振興觀光產業，交通部長陳世凱今（13日）透露，明年觀光署將推出優惠方案，像是平日的國旅補助、國民生日禮金、企業員工旅遊補助、旅行業招攬國外旅客等，盼藉此帶動國旅新商機。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
2025「日本紅葉前線」出爐！今年楓紅比往年晚，日本賞楓時間、最佳景點完整攻略 | ELLE
日本紅葉前線時間曝光！今年楓紅時間比往年平均晚，請筆記！2025 日本紅葉季預測出爐！從北海道到九州，約 700 處熱門景點與 2,900 座山岳地區的紅葉與銀杏最佳觀賞期時間公開，一次掌握最完整的賞楓資訊。Elle ・ 7 小時前
東京近郊小旅行新亮點！走進埼玉縣，體驗千年和紙、蒸汽火車與醬油霜淇淋！
為了讓台灣旅客深入探索這座低調又迷人的城市，「完美行 旅遊情報」特別推出最新的「埼玉深度旅遊」文章，帶大家從不同角度認識這片離東京不遠卻有著截然不同節奏的土地。無論你是喜歡體驗職人手作、熱愛美食探險，還是享受悠閒自然的旅人，都能在這份旅遊指南中找到專屬靈感...styletc ・ 1 天前
獨家／馬爾地夫玩潛水「遭撞」！對方船隻「整艘沉海底」
獨家／馬爾地夫玩潛水「遭撞」！對方船隻「整艘沉海底」EBC東森新聞 ・ 23 小時前
南投天空步道景點退燒閒置 縣府：整修後推低碳旅遊
南投的天空步道曾是觀光知名景點，其中的竹山天梯、龍鳳瀑布天空步道以及琉璃光之橋，熱潮退去後不是停用就是閒置，引發批評。學者建議不應該刻意興建人工景點，應採取低密度開發融入山林原貌。南投縣府表示，未來營運會規劃低碳或深度旅遊，也會參考外界建議。公視新聞網 ・ 22 小時前
參山五大景點榮登「2025台灣觀光100亮點」 展現中台灣山林人文與永續旅遊魅力
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】交通部觀光署參山國家風景區管理處（簡稱參山處）轄內五大景點——新竹峨眉湖、互傳媒 ・ 1 天前
日本秋天的萬種「楓」情，推薦「日本五大賞楓勝地」！
「日本五大賞楓勝地全攻略」！（圖片由istock提供。）【旅遊經洪書瑱報導】日本秋冬是浪漫的，紅葉季旅遊經 ・ 1 天前
觀光逆差擴大 平日補助、壽星加碼成救國旅新招
行政院11月6日剛通過「北回之巔旗艦計畫─微笑南灣in台灣計畫」，將在民國115年至118年投入100.14億元，預期增加10％的旅遊人次，創造觀光產值1226億元。交通部緊接著拋出平日旅遊補助，鼓勵民眾在周一至周四出門旅遊。陳世凱指出，國旅的問題是尖峰和離峰旅遊人數差很多，旅...CTWANT ・ 12 小時前
日本首都圈──東京、埼玉遊「特色」 近郊7大深度體驗推薦！
日本首都圈──東京、埼玉遊「特色」近郊7大深度體驗推薦！【旅遊經洪書瑱報導】東京是日本的首都，完美地旅遊經 ・ 1 天前
普發1萬放大變3萬！入住萬豪升等豪華房，爽嗑高空海陸餐、賞101夜景
已經有不少人領到普發現金1萬元了，怎麼用到極致呢？台北萬豪酒店推出「萬元奢享假期」一泊二食住房方案，教你怎麼把1萬放大成3萬！專案每房每晚只要9,999元（原價29,623元），雙人入住經典客房即免費升等成豪華客房，還有高空餐廳海陸晚餐，讓萬元現金瞬間升值，體驗價值近3萬元的奢華旅程。鏡報 ・ 6 小時前
宜蘭最美歐風民宿｜布魯克森林勇奪《食尚玩家》2025旅宿大賞雙項肯定
商傳媒｜記者馬兆麟／宜蘭報導宜蘭全新熱門網紅景點「布魯克森林/BrooKburg」民宿，在近 6,000 家旅宿報名、500 家入圍、並與多家五星級飯店同場競逐的激烈評選中，勇奪「十大最佳優質新旅宿」及「十大異國風情旅宿」。以宛如歐洲童話小鎮的氛圍與獨具美學的建築風格，成為今年宜蘭最受矚目的旅宿之一。並為回饋旅客支持，即日起至 2026 年 6 月 30 日前入住可享「旅宿大賞」專屬優惠。坐落於宜蘭員山、距離市區僅十分鐘車程的布魯克森林，是一座將歐式浪漫與山林靜謐完美融合的度假園區。園區佔地近兩千坪，依傍雪山餘脈的五十溪畔，四季景致變化多端，少了喧囂的觀光氣息，取而代之的是與山嵐、樹影與流水聲交織的迷人風情。建築靈感源自南德巴伐利亞風格，融合法、德、奧經典木桁式設計。白牆、尖塔與拱型廊道錯落有致，層次分明。無論是晨霧中映照的白牆木窗，或夜色下點亮的暖黃燈光，都營造出宛如置身歐洲鄉村的愜意氛圍，讓旅人不出國門，也能享受異國風情。客房設計延續歐風主題，房名皆取自歐洲最美小鎮，花園雙人房正對落雨松林及花園景觀，四季風景如畫；閣樓三人房以斜頂木樑設計搭配私人陽台，打造溫馨居家氛圍；山景四人房可商傳媒 ・ 1 小時前
2026台灣燈會在嘉縣 鹿草公所設計尋寶遊程搭熱潮
（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）2026年台灣燈會將在嘉義縣舉辦，預期將吸引大量人潮。鹿草鄉公所結合六級農業、特色商家、網紅名店、傳統文化信仰，設計「尋寶遊程」，盼吸引遊客到鹿草一遊。中央社 ・ 1 天前