高雄港郵輪班次遠不及基隆港 李昆澤不滿：人員訓練不足、缺乏無障礙設施「應提供更多優惠」

立法院交通委員會今（17）日邀請交通部等部會就「郵輪觀光、遊艇觀光暨藍色公路辦理情形及未來規劃」進行專題報告，立委李昆澤質詢時點出高雄港旅運中心缺失，包括服務人員教育訓練不足、且行動不便的長者搭乘郵輪，竟沒有專屬通道可使用，造成很大不便，必須積極檢討。

李昆澤說，交通部與港務公司必須要做積極的改善，他對於高雄郵輪觀光發展的推動非常不滿意。（圖／資料照）

根據港務公司今年度郵輪預報班表，基隆港多達219班次，高雄港則有48班次，李昆澤在質詢時也點名對於疫情後的恢復速度緩慢感到不滿，航次遠遠不及基隆港；而在2026年的郵輪預報班次還比今年更少，他要求交通部以及港務公司，應該提出更多優惠方案來吸引業者及遊客。

港務公司董事長周永暉說明，確實內部都有檢討，在無障礙設施部分是雙軌制，船公司可以主動提出申請、以及陸側的部分也可以主動協助，經過事後檢討盼讓老幼能優先登船，會就此部分做積極改善。

李昆澤說，交通部與港務公司必須要做積極的改善，他對於高雄郵輪觀光發展的推動非常不滿意；李昆澤提到，過去他就提出爭取高雄港國際郵輪相關的獎勵方案，例如多航次在碼頭使用費可以減免，但從2023到2025年的旅運人次狀況，看起來恢復速度緩慢。



