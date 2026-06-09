高雄港16號碼頭民眾熱情響應海巡4,000噸級「雲林艦」登艦參觀

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【記者 王雯玲／高雄 報導】為慶祝2026年第七屆國家海洋日，海洋委員會於全國北、中、南、東及澎湖等五大港口，同步舉辦大型海巡艦艇開放參觀活動。今年國家海洋日以「與海同行、想像未來」為核心主題，結合海巡先進裝備展示、互動體驗及人才招募，共吸引超過1.1萬人次登艦。活動除展現我國新式海巡艦艇建造的具體成效，拉近國人與海巡的距離外，更在中國灰色地帶襲擾不斷之際，以實際行動凝聚全民海防意識，展現海委會捍衛國家主權與海洋權益的堅定決心。

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今年國家海洋日活動行政院卓榮泰院長及多國代表均親臨高雄港16、17號碼頭主會場。海委會管碧玲主委致詞嚴正指出，境外的敵對勢力正以假冒管轄權的所謂「海上交通專項執法行動」企圖騷擾臺灣海域，「海巡在，主權就在」，近來中國以科研船及海警船不斷升高對我國海域的灰色襲擾，從5月7日「同濟號」事件開始，以各種假借名義的理由，升高前所未有的方式，挑戰我國海域秩序，而任何企圖以霸權手段改變現狀、破壞區域和平的作為，都不會被臺灣人民接受。

管碧玲主委也表示，在行政院政策與預算的大力支持下，包含「海洋保育法」的落實、海洋污染防治基金的成立、海巡科技與編制的大轉型，以及海洋科學研究的大躍進，這些關鍵舉措都讓我國海洋治理體系顯著提升，讓海巡有更精良的裝備與後盾，放心執行守護海疆的任務。

為讓民眾更加瞭解海域巡防的重要性，今年國家海洋日活動在全臺北、中、南、東及澎湖等五地六艦同日聯動，包含活動主會場高雄港4,000噸級「雲林艦」、澎湖馬公商港1,000噸級「連江艦」、臺北港4,000噸級「新竹艦」與3,000噸級「宜蘭艦」、臺中港4,000噸級「台北艦」、花蓮港1,000噸級「花蓮艦」，總計湧入超過1.1萬人潮熱情響應支持。

大、小朋友在海巡人員帶領下，參觀艦上警備救難艇、駕駛臺、飛行甲板、無人機模擬等海巡執法裝備，實際體驗瞭解海巡先進設備與日常勤務，全臺串聯的海巡艦艇開放活動，正扣合管碧玲主委致詞時「海巡在，主權就在」的政策宣示，並將「海巡裝備大升級」的海洋治理成果呈現在國民面前，讓登艦民眾深刻感受到國家守護海域安全、捍衛國家主權的實力與決心。

海委會再次強調，海洋是和平的海洋，不是衝突與威脅的海洋。當海巡同仁站在第一線守護海疆時，守護的不只是海域，更是人民的安全與國家的尊嚴。今年國家海洋日登艦活動成功拉近國人與海巡間的距離，透過破萬人次的登艦支持，不僅是對國艦國造、海巡裝備升級的肯定，同時凝聚了全民海防意識，成為海巡同仁面對灰色地帶襲擾時，站在第一線堅定執法的最大底氣。

未來，海委會海巡署將持續秉持守護海疆的使命，深化全民海洋意識，攜手全體國人共同打造安全、永續的海洋國家。（圖／記者王雯玲翻攝）