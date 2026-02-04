高雄港75號碼頭添1亡魂…貨車司機猝死「屍體萎縮捲路邊」！原因不明

記者簡榮良／高雄報導

要過年了，希望別再發生憾事！高雄港75號碼頭對面路口，今（4）日上午8時許，一名男子萎縮路邊，經消防人員判定已明顯死亡，屍體無外傷。死者身份是一名年約40多歲的蔡姓司機，小貨車就停在一旁，死因不明有待相驗釐清。

高雄港75號碼頭對面路口，今（4）日上午8時許，一名男子萎縮路邊身亡。（示意圖／資料照）

高雄港75號碼頭對面路口（東亞南路路邊），今日上午8時50分，有民眾通報一名男子萎縮路邊，消防人員獲報到場判定無呼吸心跳已明顯死亡，身體初步判斷無外傷，死因不明，全案報請檢察官相驗釐清。

