高雄湖內砂崙派出所竄火！濃煙嗆鼻 疑電線走火釀禍

高雄湖內砂崙派出所2/1竄出黑煙。讀者提供



派出所火警，引發民眾圍觀！高雄湖內分局砂崙派出所今天（2／1）中午12點左右發生火警，由二樓飄出濃濃黑煙，吸引了許多民眾圍觀。所幸派出所所有人員都及時撤離，消防局獲報後，也立刻派遣各分隊到場救援，沒有造成任何人員傷亡。起火原因初步研判，是派出所二樓的寢室電線走火造成。

高雄市消防局分隊也迅速到場進行搶救，火勢約在20分鐘內撲滅，現場無人員受傷，也未影響周邊安全。不過濃煙竄出，導致周圍有大量民眾圍觀，刺鼻濃煙也讓圍觀民眾摀住口鼻。

消防局表示，2月1日中午12點25接獲報案，指出茄萣區白砂路發生火警，消防局出動9車22人前往搶救，火勢於12點43分控制，並於12點47分撲滅火勢，無人受傷受困。

湖內分局也說，起火初判為駐地寢室天花板電線走火燃燒，目前消防隊已將火勢撲滅，起火原因等火調人員清查後才可確認。

