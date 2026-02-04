高雄湧言會「17人團結戰隊」成軍 力拼議員初選全數過關

民進黨六都直轄市議員初選登記起跑，高雄湧言會4日選在登記首日，於民進黨高雄市黨部前舉行「高雄尚湧 強棒出擊」2026 高雄市議員初選登記聯合記者會，由派系召集人兼立委王定宇、立委黃捷及高雄市議會民進黨團總召江瑞鴻親自領軍，率領12位現任議員及5位參選人，組成「17 人團結戰隊」，正式對外宣示將以全軍出擊的姿態，聯手力拚「初選全數過關、議會席次過半」，確保高雄建設不中斷。

圖說：王定宇（前左）、黃捷（前右）領軍高雄湧言會「17 人團結戰隊」。（圖片來源：湧言會提供）

首日聯合登記的湧言會現任議員有黃秋媖、林志誠、李雅慧、江瑞鴻、黃飛鳳、鄭孟洳、黃文益、林智鴻、張漢忠、鄭光峰、李雨庭、高忠德，議員參選人有張以理、鄧巧佩、黃雍琇、蔡昌達、巫振興。

王定宇強調，自己今天算是「回到高雄」，因為他的母親來自大高雄。王定宇說，高雄是一座充滿陽光與美好的城市，是一個只要努力就能有所成就、可以打拚的好地方。在市長陳其邁的領導下，高雄是一個良性競爭的都市，無論是交通建設的進步，或是一場又一場演唱會所帶來的經濟效應，都讓外界看見高雄的改變。今日17位參選人整齊劃一穿上「高雄尚湧」的棒球衣，象徵「一個團隊、一個目標」。

他指出，當前中央立法院面臨藍白陣營阻撓總預算的嚴峻挑戰，若地方議會無法取得穩定過半席次，陳其邁推動的各項重大建設恐將步上後塵。他以高雄輕軌為例指出，輕軌曾經差點因為錯誤的決策而被停工，所幸有市議會中努力為市民權益把關的議員，才能與陳其邁一起打拼，守住高雄的發展方向。王定宇也表達期待，未來在市長的領導下，湧言會所支持的12位現任議員與5位新人參選人，能夠順利贏得初選、贏得大選，更重要的是，為高雄贏得未來。

黃捷則在致詞中表示，今天站在現場，希望向大家介紹身後這12位現任議員與5位準備投入議會的新進夥伴，總共17位都是具備即戰力的優秀人選。她指出，這12位議員過去都是她在議會中的夥伴，長期深耕基層、勤跑地方，在議會問政上的表現也有目共睹。

她強調，高雄過去六年在陳其邁市長的施政下，無論是演唱會經濟、亞灣區開發還是台積電進駐，陳其邁每項「全台第一」的政績都仰賴這12位夥伴在議會堅定的支持，未來5位新人若能與現任議員一同進入議會，17位夥伴將有機會讓議會過半，持續推動高雄的發展與改革，讓城市前進的速度不僅止於此。

黃捷比喻，高雄的發展就像一輛賽車，接下來還要持續加速向前，而這需要12位現任議員與5位新進夥伴一同上場打擊。她也呼籲各界給這17位參選人機會，讓「強棒」能夠即刻上場、揮出全壘打。

總召江瑞鴻提到，湧言會是一個栽培年輕人、與土地緊密結合的戰鬥系統，今日12位議會同事，在市議會的表現有目共睹，現在推出的5位參選人，過去都有相當豐富的經驗，都是能立刻銜接市政的優秀人才。他呼籲，面對即將到來的挑戰，唯有全體參選人團結一心，才能在各選區贏得最多市民認同，力拚議會過半目標，讓湧言會成為高雄穩定前行的支柱。

湧言會是民進黨內年輕派系，向來以創意造勢取勝，接續先前「台灣尚湧」推出全台11位新人造勢，這次又以「高雄尚湧」為概念，呼應現下最夯的WBC世界棒球經典賽，全員穿上棒球裝，以現任議員拉抬新人造勢方式，打出團體戰，在民進黨提名34席的基礎上，提出17位參選人，象徵為民進黨議會拚過半的強烈意義，據聞後續還有「湧言男力」、「湧言女力」及「邁系子弟兵」等不同主題的登記造勢活動接續推出。記者會最後，全體17位參選人手持象徵「強棒」的球棒大合照，共同喊出「團結拚勝選、議會拚過半」口號，展現出不分彼此、共創高雄未來的必勝決心。

圖說：高雄湧言會喊出「團結拚勝選、議會拚過半」。（圖片來源：湧言會提供）

