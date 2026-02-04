高雄湧言會「17 人團結戰隊」成軍！ 誓成為高雄施政最強後盾

高雄湧言會「17人團結戰隊」對外宣示全軍出擊，聯手力拚「初選全數過關、議會席次過半」。 圖：湧言會/提供

[Newtalk新聞] 民進黨六都直轄市議員初選今（4）日登記起跑，地方派系「湧言會」於民進黨高雄市黨部前舉行「高雄尚湧 強棒出擊」2026 高雄市議員初選登記聯合記者會，由派系召集人兼立委王定宇、立委黃捷及高雄市議會民進黨團總召江瑞鴻領軍，率 12 位現任議員及 5 位參選人組「17 人團結戰隊」，正式對外宣示將以全軍出擊姿態，聯手力拚「初選全數過關、議會席次過半」，確保高雄建設不中斷。

首日聯合登記的湧言會現任議員有黃秋媖、林志誠、李雅慧、江瑞鴻、黃飛鳳、鄭孟洳、黃文益、林智鴻、張漢忠、鄭光峰、李雨庭、高忠德，議員參選人有張以理、鄧巧佩、黃雍琇、蔡昌達、巫振興。王定宇表示，今日 17 位參選人整齊劃一穿上「高雄尚湧」的棒球衣，象徵「一個團隊、一個目標」。

王定宇強調，自己今天「回到母親的娘家高雄」，高雄是一座充滿陽光與美好的城市，是一個只要努力就能有所成就、可以打拚的好地方。在市長陳其邁的領導下，高雄是一個良性競爭的都市，無論是交通建設的進步，或是一場又一場演唱會所帶來的經濟效應，都讓外界看見高雄的改變。

他指出，當前中央面臨立法院藍白陣營阻撓總預算的嚴峻挑戰，若地方議會無法取得穩定過半席次，陳其邁推動的各項重大建設恐將步上後塵。他以高雄輕軌為例，曾差點因錯誤決策而被停工，所幸有市議會中努力為市民權益把關的議員，才能與陳其邁一起打拚，守住高雄的發展方向。王定宇也期待未來在新市長的領導下，湧言會所支持的 12 位現任議員與 5 位新人，能夠順利贏得初選、贏得大選，更重要的是，為高雄贏得未來。

黃捷則在致詞中表示，今天站在現場，希望向大家介紹身後現任議員，與準備投入議會的新進夥伴，總共 17 位都具備即戰力的優秀人選。她指出，12 位議員過去都是她在議會中的夥伴，長期深耕基層、勤跑地方，在議會問政上的表現也有目共睹。

她強調，過去六年高雄在陳其邁市長的施政下，無論是演唱會經濟、亞灣區開發還是台積電進駐，陳其邁每項「全台第一」的政績都仰賴這 12 位夥伴在議會堅定支持，高雄的發展就像一輛賽車，接下來還要持續加速向前，這需要 12 位現任議員與 5 位新進夥伴一同上場打擊，讓議會過半，持續推動高雄的發展與改革，讓城市前進的速度不僅止於此。

總召江瑞鴻提到，湧言會是一個栽培年輕人、與土地緊密結合的戰鬥系統，今日 12 位議會同事，在市議會的表現有目共睹，現在推出的 5 位參選人，過去都具相當豐富的經驗，都是能立刻銜接市政的優秀人才。他呼籲，面對即將到來的挑戰，唯有全體參選人團結一心，才能在各選區贏得最多市民認同，力拚議會過半目標，讓湧言會成為高雄穩定前行的支柱。

湧言會是民進黨內年輕派系，向來以創意造勢取勝，接續先前「台灣尚湧」推出全台 11 位新人造勢，這次又以「高雄尚湧」為概念，呼應現下最夯的 WBC 世界棒球經典賽，全員穿上棒球裝，以現任議員拉抬新人造勢方式，打出團體戰，在民進黨提名 34 席的基礎上，提出 17 位參選人，象徵為民進黨議會拚過半的強烈意義。

據聞後續還有「湧言男力」、「湧言女力」及「邁系子弟兵」等不同主題的登記造勢活動接續推出。記者會最後，全體 17 位參選人手持象徵「強棒」的球棒大合照，共同喊出「團結拚勝選、議會拚過半」口號，展現出不分彼此、共創高雄未來的必勝決心。

王定宇(前左)、黃捷(前右)領軍高雄湧言會「17人團結戰隊」聯合登記。 圖：湧言會/提供