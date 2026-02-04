高雄湧言會17強全隊成軍 誓言成為高雄施政最強後盾

高雄湧言會成員宣示，將以全軍出擊的姿態，聯手力拚「初選全數過關、議會席次過半」，確保高雄建設不中斷。（湧言會提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨市議員初選登記起跑，高雄湧言會成員四日宣示，將以全軍出擊的姿態，聯手力拚「初選全數過關、議會席次過半」，確保高雄建設不中斷。

湧言會召集人、立委王定宇強調，期待未來在市長的領導下，湧言會所支持的十二位現任議員與五位新人參選人，能夠順利贏得初選、贏得大選，更重要的是，為高雄贏得未來。

立委黃捷比喻，高雄的發展就像一輛賽車，接下來還要持續加速向前，而這需要十二位現任議員與五位新進夥伴一同上場打擊。她也呼籲各界給這十七位參選人機會，讓「強棒」能夠即刻上場、揮出全壘打。

議會民進黨總召江瑞鴻提到，湧言會是一個栽培年輕人、與土地緊密結合的戰鬥系統，十二位議會同事，在市議會的表現有目共睹，現在推出的五位參選人，過去都有相當豐富的經驗，都是能立刻銜接市政的優秀人才。

他呼籲，面對即將到來的挑戰，唯有全體參選人團結一心，才能在各選區贏得最多市民認同，力拚議會過半目標，讓湧言會成為高雄穩定前行的支柱。

湧言會成員組成十七人團結戰隊，包括十二位現任議員林志誠、李雅慧、江瑞鴻、黃飛鳳、鄭孟洳、黃文益、林智鴻、張漢忠、鄭光峰、李雨庭、黃秋瑛、高忠德與五位參選人張以理、鄧巧佩、黃雍琇、蔡昌達、巫振興等。