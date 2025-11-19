高雄溜冰選手赴中國參加全運會 參賽須憑居住證引國籍爭議

螢幕秀出照片，高雄民代19日質詢時揭露，有台灣滑輪溜冰選手跟教練，近期到中國參加滑輪錦標賽、全國運動會等全國性賽事，其中有選手來自高雄。

國民黨高雄市議員陳麗娜指出，「高雄A級的教練帶領了一批高雄的選手，代表對岸的某一個隊，然後呢，還有一個C級教練，他參加了剛剛講的這個全國運動會。」

賽場一爭高下讓人熱血沸騰，但台灣選手參加中國賽事恐涉及身分問題，特別是中國全運會要求參賽需有居住證及社會保險繳納紀錄，能參賽幾乎等於有實質中國身分。被指涉的其中1位教練否認，澄清是以俱樂部名義參加邀請賽。

歐姓教練解釋道，「民間團體會辦一個比賽，邀請各個國家來參賽，它們是類似這樣的比賽，我們去參加了，然後民代把這個比賽跟全運會綁在一起說是同一個比賽，看照片就很明顯，場地也不一樣。」

高雄體育會滑輪溜冰委員會副總幹事連高振認為，「像被指涉的丁姓選手他的角色不太一樣，是因為他在中國大陸已經執教了10多年，就是說他已經落地生根。」

出現在中國全運會賽場的身影，是另1位台籍王姓教練，已退役10年。歐姓教練及高雄滑輪溜冰委員會都表示，已知參與中國全運會的台籍選手，都是退役且移居中國多年的老將；但有知情人士透露，確實有現役選手參賽，其中高雄就有4人代表中國省級隊參賽。

高市運發局主任秘書林建良表示，「後續待歐教練提供秩序冊查證，參與者的資格是否需有居留證等，如有涉及違反中央規範或損及國家主權之情形，運發局將依法處分、並追回獎金。」

赴中參加全國性賽事引發爭議，運發局回應，將全面清查選手及教練身分資格，若有違規將依法撤銷資格、停權、追回獎金，並通報運動部等相關單位。