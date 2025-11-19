高雄溜冰選手遭爆穿大陸隊服出賽「領台灣獎金」 市府喊查

高雄市多名溜冰曲棍球選手遭爆料「兩岸通吃」，高市議員陳麗娜今（19）日質疑是否違反中央規定及統戰疑慮，要求市府徹查。對此，市長陳其邁回應，將依法清查並通報運動部及陸委會。（翻攝自高市議會網站）

高雄市多名溜冰曲棍球選手遭爆料「兩岸通吃」，一邊領取高市府及國家的豐厚獎金，一邊卻穿著大陸隊服參加對岸賽事，高市議員陳麗娜今（19）日質疑是否違反中央規定及統戰疑慮，要求市府徹查。對此，市長陳其邁回應，將依法清查並通報運動部及陸委會。

陳麗娜指出，去年全民運動會高雄溜冰曲棍球隊奪下10金9銀7銅佳績，冠軍獎金從原本15萬加碼至18萬元，獎金相當豐厚。然而，她接獲爆料，高雄有3名選手參加「2025年中華人民共和國全國輪滑錦標賽」，另有3名選手參加「中華人民共和國全國運動會」，這些選手中有人今年還獲頒高雄體育有功人員，甚至得過國光獎章30萬元、全運會獎金14萬元。

陳麗娜質疑，根據大陸方面規定，參加對岸全國性活動必須持有居住證及社會保險繳納紀錄，A級教練帶領一批高雄選手，有人曾代表高雄參加全民運，卻到對岸參加比賽或代表對岸某個隊，「如果將來我們的選手打到奧運，到底是高雄的選手，還是中華人民共和國的選手？」

陳麗娜強調，運動部明文規定我國體育人士不得參與對岸全國性體育活動，「這已經損害國家形象，同時對於對岸是否有統戰、滲透產生疑慮」。她出示照片證實，高雄選手穿著大陸隊服參賽情況，且從民國111年就開始，「這麼長的時間我們都不知情？這些人還依然代表高雄參加全國比賽，甚至當國手代表我國參賽」。

對此，高市府運發局長侯尊堯回應，目前確實有幾位教練在大陸教學，後續將依照中央法規清查，並根據獎金辦法認定有無違法狀況。陳其邁則承諾「依法行政」，將針對議員提供資料請運發局清查，並通報運動部及陸委會。

陳麗娜呼籲，相關問題必須正本清源，「如果選手要到對岸發展就去對岸，不能一下代表台灣一下代表對岸」。她強調對岸資源一定比台灣好很多，如果選手占著兩邊會有混淆問題，不願看見台灣培養出的運動人才就此被挖角。

