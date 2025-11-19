高雄溜冰選手遭爆穿大陸隊服出賽 高市府要查

滑輪溜冰選手及教練，近年赴對岸參與中國全國性比賽，甚至穿上中國隊服，有統戰疑慮。（圖／歐佳和教練提供）





高雄市議員揭露有多名滑輪溜冰選手及教練，近年赴對岸參與中國全國性比賽，甚至穿上中國隊服，有統戰疑慮，質疑會不會是兩岸通吃領獎金，不過遭指控的教練澄清是以俱樂部名義組隊交流，穿中國隊服的選手，早就已經在台灣退役。對此高雄市運發局強調會查證參賽者身分，如果真的有損害國家主權行為會追回國家獎金。

高雄市議員陳麗娜vs.運發局長侯尊堯：「中國縣市的衣服都穿在身上，那代表他們打球是非常明確的，我們都不知情，然後還依然代表高雄市。」市議員質疑高雄培訓的溜冰選手，到中國參加比賽，可能涉及身分認同與統戰滲透的疑慮，運發局長答應要查，不過短短兩三個小時事情大逆轉。

高雄滑輪溜冰委員會副總幹事連高振：「培訓的過程剛好，等於帶廣州的一個隊的俱樂部到江蘇比賽，絕對是穿俱樂部的服裝。」

被點名的選手，歐佳和已經是國家級曲棍球教練，過去從2004年亞運開始，多次代表台灣出賽得獎無數，第二位是呂黎鋒已經退役，近十年都在中國北京發展，第三位王建華同樣也退役，他在臉書發文說自己是桃園出身的選手，近年在對岸福建廈門發展。

高雄滑輪溜冰委員會副總幹事連高振：「他的全國賽可能跟議員在質詢的，全國賽可能是不是有落差。」

高雄市運發局發言人主秘林建良：「本案經帶隊的歐教練瞭解，是以俱樂部名義參加邀請賽，並非對岸的全國運動會，參加者持有台胞證，即可參賽，並非所稱持有大陸居留證。」

儘管滑輪溜冰委員會替退役選手說話，不過高雄市運動發展局表示歐佳和仍是線上教練將要球他提供秩序冊查證，參與者的資格是否需有居留證等，如有涉及違反中央規範或損及國家主權的情形，將依法處分並追回獎金。

