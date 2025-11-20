高雄滑冰選手投共？遭爆領國光獎金卻「披中國隊袍」 運動部回應了
國民黨高市議員陳麗娜昨（19）日踢爆，高雄竟有滑輪溜冰選手參加中國全國性賽事，甚至有人在中國擔任總教練，引介選手、裁判到對岸出賽，其中不少人領有中國居留證，痛批已嚴重損害國家形象。對此，運發局表示會在最短時間內清查所有選手身分資格，若違反規範將依法撤銷資格、停權、並且追回獎金。
陳麗娜指出，高雄在去年的全民運動會表中，男子、女子滑輪溜冰曲棍球共摘下3面金牌，表現相當不錯，顯示出這項運動項目在高雄有很好的發展，市府也將獎金加碼，也設置「連勝獎金」，為的就是防止外縣市來高雄挖角傑出運動員，然而現在面臨的卻是「對岸」吸收。
陳麗娜表示，多名選手雖在中國參加活動，卻同時在台灣獲選體育有功人員，甚至領取國光獎章與高達30萬元獎金。然而，在中國參加全國性活動，選手需持居住證、提供社會保險繳納紀錄，且參加全國運動會更須具備「中華人民共和國公民身分」，此舉嚴重損害國家形象。
她進一步指出，至少有兩名高雄的A、C級教練長期帶隊到中國參加比賽，讓高雄選手搖身一變成中國隊選手，甚至有人還擔任中國隊總教練、引介球員、教練、裁判到對岸，質疑若真的一路打進奧運，「是要代表高雄的選手，還是中華人民共和國的選手」，呼籲運動部應該積極處理。
陳其邁答詢時表示，一切都會依法行政，將根據議員提供資料請運發局進行清查，同步與運動部、陸委會等單位通報，強調「所有體育人員都應遵循中央規範，避免國籍與代表權混淆」。
高雄運發局長侯尊堯回應，有些教練轉任對岸任教職，他們已有掌握，至於被指涉的一位，他們有掌握，但另一位則必須再清查。
高雄運發局表示，帶隊的歐姓教練澄清，是以俱樂部名義參加邀請賽，並非對岸的全國運動會，參賽者只要有台胞證就可以參賽，並非持有大陸居留證。運發局也強調，將盡快清查所有選手、教練的身分資格，若有違反規範、損及國家主權，將會依法撤銷資格、停權、並且追回獎金，同時也會通報單項協會、運動部和陸委會。
運動部昨日也發布聲明指出，已洽請高雄市運發局查證此案，若屬實，後續將召開會議，依國光體育獎章及獎助學金辦法相關規定討論撤銷其獲獎資格及追繳獎章、獎助學金及證書等事宜。
根據《中央社》報導，中華民國滑輪溜冰協會秘書長潘莉青表示，日前就有收到風聲，可能有選手赴中國參加比賽，已經明確提醒選手、教練不要觸碰敏感議題，強調參加中國運動會是不被允許的，若屬實將「依法處理、絕不寬貸」。
