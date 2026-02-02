南部中心／廖錦雄、莊舒婷 高雄市報導

高雄青埔滑板場，吸引不少滑板愛好者前往練習，甚至挑戰技術，不過昨天有一名外籍人士，帶著小孩要進到碗池設施，結果不慎摔倒骨折，嚇壞現場所有人。

高雄滑板場意外！ 外籍男帶童進場不慎摔倒骨折

許多喜歡極限運動的玩家，會聚集在青埔滑板場碗池。（圖／民視新聞）

目擊民眾：「好恐怖喔。」一名男子躺在地面上，動彈不得，救護人員獲報後到場，將人從碗池裡救上來，搬上擔架固定好，直接抬出滑板場。一名39歲外國男子，帶小朋友到滑板場玩，不過卻摔到腿骨折，網友目擊過程，將畫面po上網，表示抱著兩歲小孩溜下碗池真的勇氣可佳，還好可愛的混血娃沒事。民眾：「家長自己本身要做好一個榜樣，危險動作怎麼可能帶小朋友一起在那邊去做，所以覺得有點誇張這樣。」高雄市滑板委員會主委張翔竣：「想帶著小孩進去到碗池設施裡面而已，然後就不小心滑倒受傷跌倒，所以他不是從事極限運動的玩家，一般運動場地當然就是盡量，不要有人去嬉戲逗留。」

廣告 廣告

高雄滑板場意外！ 外籍男帶童進場不慎摔倒骨折

青埔滑板場吸引許多民眾練習技術，護具得確實配戴避免意外。（圖／民視新聞）實際回到高雄青埔滑板場，可以看到正在碗池運動的小朋友，安全帽和護具戴好戴滿，因為設施有高低差，只要一個不小心，可能就會摔得鼻青臉腫。民眾：「別去做危險的動作啦，技術上要很熟的人啦。」其他民眾vs.記者：「安全帽還有護膝齁，這樣比較安全啦齁對，那裡我有摔跤過。」專業玩家說，由於碗池難度較高，屬於進階設施，還是得有一定程度再嘗試，否則不小心摔斷腿，就會像這位外籍人士一樣，躺在單加上被送到醫院去。

原文出處：高雄滑板場意外！ 外籍男帶童進場不慎摔倒骨折

更多民視新聞報導

遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」

34歲男海灘激戰61歲婦 當街上演活春宮路人全看光

中壢警匪追逐爆槍響！嫌犯拒檢衝撞 警連轟12槍仍在逃

