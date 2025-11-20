高雄滑輪國手穿「中國隊服」參賽！政府急追獎金

國民黨籍市議員陳麗娜在總質詢時指出，多名高雄培育的滑輪溜冰選手近年赴中國參加中華人民共和國全國輪滑錦標賽及全國運動會等全國性比賽。

根據議員提供的資料顯示，部分選手已取得中國居住證、繳納社會保險，甚至在比賽中穿著中國地方代表隊制服。

陳麗娜表示，高雄市過去多年為防止外縣市挖角，特別提高選手獎金希望留住人才。然而現在卻出現選手直接被中國吸收的情況。她指出，部分選手一邊領取國光獎章與全民運獎金，一邊代表中國地方隊參賽。

此外，還有教練長期帶隊到中國，甚至擔任中國隊總教練，國籍定位已混淆。面對議員質詢，高雄市長陳其邁當場表示，將請運發局及相關單位進行清查。高雄市運發局隨即展開調查，並聯繫涉事的歐姓教練了解情況。

歐佳和教練接受訪問時澄清，該賽事是以俱樂部名義參加邀請賽，並非代表台灣出賽。他強調，中國全運會是嚴謹的比賽，必須在當地工作滿兩年以上並繳納社保才能參加，不是想參加就能參加。

關於照片中身穿福建隊服的選手，歐教練說明該選手本身是台商，另外兩名呂姓和丁姓選手則早已在台灣退役八、九年。

高雄滑輪溜冰委員會副總幹事連高振補充說明，已經退役的選手在中國執教，部分選手甚至已在當地成家立業。他們是將自己在中國任教的隊伍帶來參賽，並非將台灣現役選手拉到中國代表他們出賽。

高雄市運發局表示，將在最短時間內全面清查所有選手與教練身分資格。如有涉及違反中央規範或損及國家主權之情形，將依法撤銷資格、停權、追回獎金，並通報教育部運動署、陸委會及單項協會。

教育部運動署也迅速回應此事，表示已洽請高雄市政府運動發展局了解案情，目前正在查證中。運動署強調，如經查證屬實，將召開會議依國光體育獎章及獎助學金辦法相關規定，討論撤銷獲獎資格及追繳獎章、獎助學金及證書等事宜。

