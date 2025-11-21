高雄滑輪選手赴陸參賽惹議 陳其邁要送運動部查辦

高雄市3名滑輪選手赴大陸參加比賽，且疑似代表當地政府部門出賽引發爭議。高雄市政府運動發展局表示，這些選手雖是以個人名義受邀參賽，但其所屬隊伍名稱帶有「貴陽市」、「廣東省」等字樣，可能違反兩岸體育交流相關規範，市府已彙整資料將送交運動部審查。

運發局經查核賽事秩序冊及高市相關委員會資料後指出，涉及爭議的高雄市籍選手為歐姓、鍾姓及吳姓共3人，他們在台灣皆有參加「2025全國輪滑錦標賽」。而這些選手到大陸參加的爭議賽事則有兩項，分別是「第15屆全國運動會」及「2025全國輪滑錦標賽」，兩項賽事的競賽規則有明顯差異。

針對參賽資格，運發局詳細說明，中華人民共和國第15屆全國運動會的參賽條件為中國公民、長期居住的居住證及社保紀錄等資料。而2025全國輪滑錦標賽則規定中國公民及港澳台地區運動員均可透過參加單位參賽，但港澳台地區運動員必須經由當地輪滑運動主管部門統一組隊，並須繳交有效證件副本，如身分證、戶口簿或護照等，參加單位則包含各學校、輪滑俱樂部及相關培訓機構。

運發局表示，此次事件涉及「兩岸體育交流處理規範」第7點第2款，不得「組隊」赴陸參加其指稱「全國性」活動之規定。雖然這些選手並非以組隊方式前往，但參加的賽事名稱及隊名容易造成國家形象受損的疑慮，因此市府已將相關資料彙整送交運動部審查。

運發局強調，由於此事件涉及運動部國光獎金發放問題，後續將送交運動部審查是否違反「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」。若經查證屬實，運動部可能會廢止這些選手的獲獎資格，並追繳已頒發的獎章及證書，而運發局則將依據運動部的裁處結果，依法實施後續處置。

