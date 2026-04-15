高雄漁港船長貓裝籠丟海 動保處依違《動保法》送辦

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2隻幼貓被裝在蟹籠內，看起來相當害怕，接著蟹籠就被丟進海裡。事發在高雄中芸漁港，涉嫌虐貓的男子將過程拍下來發到網路，引起公憤。

當地民眾龔小姐說：「有點過分啊，虐待動物。」

白橘花紋的幼貓被關在誘捕籠中，警方15日獲報，循線查到萬姓船長及漁船。船長自稱是氣不過流浪貓常跑上漁船；由於動保處當天在隔壁漁船發現幼貓蹤影，設誘捕籠後先抓到1隻，16日上午再度到現場設誘捕籠。

高雄市動保處副處長郭明欽表示，「經查行為人為萬姓男子其坦承犯案，因其行為已經涉犯違反《動物保護法》第25條第1項規定，動保處已經收集相關卷證，移請地檢署偵辦。」

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被誘捕到的貓是不是受虐貓，還需比對。不只高雄，一名黑衣男子走向地上的貓，貓咪突然四散逃離，新北知名的猴硐貓村也傳出虐貓事件，有人惡意用辣椒水噴流浪貓的臉，導致多隻貓驚嚇、眼睛不適，警方獲報15日循線逮捕李姓嫌犯。

新北市警局瑞芳派出所長林昆秀解釋，「因案發地點周邊人車頻繁，相關線索較為零散，經連日清查、比對、訪查後釐清案情脈絡，最終掌握涉案對象。」

嫌犯被帶回警局後，表示是心情不好才隨機犯案。目前2起案件的嫌犯，都被依違反《動保法》移送地檢署偵辦，警方及動保處也呼籲民眾尊重生命、別傷害無辜。

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