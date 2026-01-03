高雄漁農學子廚藝全國發光 蚵寮國中、深水國小小小廚神爭霸戰勇奪佳績

高雄漁村與農村學子全國廚藝發光，結合在地食材製作美食，蚵寮國中、深水國小在全國「小小廚神爭霸戰」奪得佳績；其中蚵寮國中傳達父親對子女的關愛，把在平常不過的「鹹豬肉炒麵」 推上競賽舞台；另深水國小校園栽種食材製作的「芥菜粥與艾草粿」，更獲得優選並榮膺評審特別推薦獎，相當受到歡迎。(見圖)

蚵仔寮漁港旁蚵寮國中以及燕巢區農村深水國小，近日參加由育秀教育基金會舉辦的「小小廚神爭霸戰」全國競賽成績揭曉，兩校雙雙表現亮眼。其中蚵寮國中榮獲二組優勝、一組佳作；深水國小首次參賽即挺進決賽，獲得優選並榮膺評審特別推薦獎，展現高雄市偏鄉學校食農教育、文化傳承與實作學習上的教育能量。

蚵寮國中兩組獲優勝的作品分別為「米食組」，由學生潘郁軒、郭東妮製作的「港口鮮粥」，是用梓官梓平農場的無毒米，米粒分明，再加上蚵仔寮漁港的新鮮海鮮，還有何宗義養殖場的無毒蝦，整碗就是米香加上海味，真的很讚；「麵食組」是由學生王佑、黃振瑞製作的「鹹豬肉炒麵」，主要是想表達家的感覺，這道菜把自己的父親關愛孩子的理念放進去，把平常的家常菜變成舞台上的作品。

另外他們還做了「雪映童心」，靈感是過年常見的點心，裡面想表達原住民文化裡「以自然為師、以家庭為根」的精神，將過年的喜悅和族群的智慧放進去；吃起來不只是甜點，還有節慶的快樂和文化的意義。

蚵寮國中李娟娟校長表示，學校長期深耕食農教育，將漁村生活經驗轉化為課程養分，培養學生從土地到餐桌的理解力；今年競賽除延續優異表現，更展現難能可貴的「世代傳承」精神，尤其二○二三年獲獎校友返校擔任助教，陪伴學弟妹備賽，形塑「大手牽小手」的學習文化。此外，也藉著活動，讓參賽學生在高強度訓練與全國賽挑戰中，學會面對挫折、精進技藝，展現自信與韌性，體現「陪伴，就是最有感的教育」。

深水國小以「吃當季、吃在地」為課程主軸，結合校園菜圃、社區農友與在地飲食文化，推出富含地方意象的「芥菜粥與艾草粿」參賽。

傅佳君校長指出，學生從種植、採收、料理到上台發表，完整體驗食農教育歷程，不僅培養生活自理與問題解決能力，也深化對家鄉文化的認同；比賽準備期間，師生與家長共同投入，校園瀰漫料理香氣，更凝聚了學校與社區的向心力，展現共學共好的教育風景。

高市府教育局吳立森局長強調，透過經費支持與課程引導，鼓勵學校結合在地特色發展校本課程，讓學生在真實情境中學習，培養永續思維與關鍵能力。蚵寮國中與深水國小的成果，正是高雄市推動多元教育、縮短城鄉差距的重要展現，將持續支持學校以在地為本、以學生為核心，讓每一位孩子都能在屬於自己的舞台上發光。