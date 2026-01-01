高雄漁農學子廚藝全國發光 蚵寮國中、深水國小「小小廚神爭霸戰」勇奪佳績
記者王正平／高雄報導
高雄漁村與農村學子全國廚藝發光，結合在地食材製作美食，蚵寮國中、深水國小在全國「小小廚神爭霸戰」奪佳績；其中蚵寮國中傳達父親對子女的關愛，把在平常不過的「鹹豬肉炒麵」 推上競賽舞台；另，深水國小校園栽種食材製作的「芥菜粥與艾草粿」，更獲得優選並榮膺評審特別推薦獎，相當受到歡迎。
位於蚵仔寮漁港旁的蚵寮國中，在新北市參加育秀教育基金會舉辦的「小小廚神爭霸戰」全國競賽榮獲二組優勝、一組佳作；深水國小首次參賽即挺進決賽，獲得優選並榮膺評審特別推薦獎，展現高雄市偏鄉學校食農教育、文化傳承與實作學習上的教育能量。
蚵寮國中李娟娟校長說，學校長期深耕食農教育，將漁村生活經驗轉化為課程養分，培養學生從土地到餐桌的理解力；今年競賽除延續優異表現，更展現難能可貴的「世代傳承」精神。尤其前年獲獎校友返校擔任助教，陪伴學弟妹備賽，形塑「大手牽小手」的學習文化。
蚵寮國中兩組獲優勝的作品分別為「米食組」，由學生潘郁軒、郭東妮製作的「港口鮮粥」，是用梓官梓平農場的無毒米，米粒分明，再加上蚵仔寮漁港的新鮮海鮮，還有何宗義養殖場的無毒蝦，整碗就是米香加上海味，真的很讚。
另外，「麵食組」是學生王佑、黃振瑞，作品「鹹豬肉炒麵」，主要是想表達家的感覺。這道菜把自己的父親關愛孩子的理念放進去，把平常的家常菜變成舞台上的作品。
深水國小以「吃當季、吃在地」為課程主軸，結合校園菜圃、社區農友與在地飲食文化，推出富含地方意象的「芥菜粥與艾草粿」參賽。
傅佳君校長說，學生從種植、採收、料理到上台發表，完整體驗食農教育歷程，不僅培養生活自理與問題解決能力，也深化對家鄉文化的認同。比賽準備期間，師生與家長共同投入，校園瀰漫料理香氣，更凝聚了學校與社區的向心力，展現共學共好的教育風景。
教育局長吳立森表示，兩校的成果，正是高雄市推動多元教育、縮短城鄉差距的重要展現，將持續支持學校以在地為本、以學生為核心，讓每一位孩子都能在屬於自己的舞台上發光。
其他人也在看
日月潭「潭然心動2026」跨年晚會 雙主場、雙視角！360秒煙火震撼全場
【記者 謝雅情／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處於114年12月31日晚間舉辦「2026日月潭跨台灣好報 ・ 7 小時前 ・ 4
中原大學師生熱血迎接2026 單車、直排輪、路跑34公里至總統府升旗
為迎接2026年到來，中原大學秉持41年不間斷的傳統，於昨(31)日舉辦跨年倒數及煙火活動，隨即師生以單車、直排輪及路跑方式展開34公里行程，前進總統府參加元旦升旗典禮，以熱情與行動迎向嶄新一年。 今年「跨年倒數暨元旦升旗」活動共有8所大專院校、147名師生共同參與，中原大學溜冰社、單桃園電子報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
後壁區公所推薦元旦慢遊祈福走春 遇見季節限定花海美景 心靈平安順遂
每年元旦假期是許多民眾安排走春、踏青與親子出遊時節，臺南市後壁區除有深厚宗教文化、遼闊純樸農村景觀，還有季節限定的花海風貌，相當適合全家出遊；後壁區公所特於元旦假期前推薦在地特色小旅行路線，結合參拜祈福、自然景觀與休憩空間，動線清楚、節奏舒適，歡迎全國遊客元旦到後壁小鎮慢遊，祈福走春賞花海。後壁區長李至彬表示，特色小旅行路線可從後壁旌忠廟為起點，旌忠廟為地方重要信仰中心，香火鼎盛，廟埕周邊環境純樸寧靜，讓人自然放慢腳步，元旦期間前來參拜，不僅可為新的一年祈求平安順遂，也能感受傳統廟宇莊嚴肅穆又貼近人心的氛圍，為旅程奠定沉穩而祥和的開端。李至彬區長說，瞭解旌忠廟歷史後還可到鄰近的泰安宮欣賞季節限定的波斯菊花海，廟方租用面積近三甲的休耕農田種植大片波斯菊，花朵隨風搖曳，是元旦 ...台灣新生報 ・ 23 小時前 ・ 2
跨年必看！義大世界六大觀賞點攻略+交通三階段管制一次掌握
史上最浪漫跨年夜！義大世界藍色流星雨+巨型煙火樹閃耀夜空 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026年，義大世界台灣好報 ・ 1 天前 ・ 1
臺北元旦升旗路跑登場 蔣萬安鳴笛領跑3000人：城市進步像一場馬拉松
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導迎接嶄新的馬年，臺北市以運動為新年揭開序幕。「115年臺北市元旦升旗路跑」今（1）日清晨於市府前廣場登場，吸引3,000名跑...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
盧廣仲.蕭敬騰.告五人台中跨年 粉絲冷風排隊睹風采
台中市 / 徐孟蘭 許昱文 吳伊哲 報導 台中跨年晚會請到蕭敬騰、告五人還有盧廣仲，以及動力火車等大咖明星，和民眾一起狂歡，屆時將會湧進人潮將會場擠爆，就怕會發生類似北捷的隨機砍人事件，出動800名警力，從昨(30)日晚上就開始巡邏檢查，並且首次禁帶氣球和行李箱進入會場，一早到場卡位的歌迷，都發現維安變嚴格了。歌手盧廣仲說：「你好，新年快樂。」盧廣仲要來台中唱跨年晚會，他的粉絲一早8點就來活動現場卡位。歌迷VS.記者說：「盧廣仲，跟怕胖團，期待嗎？超級期待的，我們本來要來這邊睡覺的說，但是現在睡不著，因為太期待了，期待，怎麼說，就很喜歡他們，然後也沒有想過，還可以今年最後一次看到他們，在這裡。」歌迷提早卡位，羽絨大外套、手套、帽子、暖暖包，還有板凳和野餐墊，缺一不可，頂住寒風就為了一睹偶像風采，台中跨年晚會在水湳中央公園舉辦，請來的卡司有告五人、盧廣仲，還有動力火車和蕭敬騰，人氣旺的歌手明星，在台中陪歌迷跨年，官方預計湧入民眾將會擠爆會場，因為北捷隨機砍人事件，台中警方上緊發條，從30日晚上就出動，連夜檢查周圍安全狀態，到了白天持續有員警四處巡邏，總計有800名警力出動，維安規格拉高，就連民眾最愛帶的應援氣球，今年也禁止攜帶。民眾說：「不能帶尖銳物，然後還有酒菸這樣子，我是剛剛才知道不能帶氣球。」警方說應援氣球，遇熱容易爆炸，因此首次禁止，還有行李箱也不能帶，嚴格管制，就是要參加跨年活動的人都能平安。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
聖誕節後的12夜「陰陽交界」直擊德國小鎮「艱難之夜」恐怖遊行
聖誕節後的12個夜晚，至1月6日主顯節之間，歐洲阿爾卑斯山區流傳著一項歷史悠久的特殊民俗，稱為「艱難之夜」（Rauhnacht）。民間相信，這12夜是「年與年之間」的過渡時期，被視為一年之中最神祕、陰陽交界的時刻，不應剪指甲或頭髮，也不要洗衣服，否則可能招來厄運。傳統信仰認為，這段時間邪靈、惡魔與各種超自然存在會在人間遊走。為了驅逐邪靈與象徵送走寒冬，德國南部巴伐利亞一座小鎮於12月28日舉行遊行活動，人們裝扮成各種惡魔、鬼怪或神話生物，透過火焰、鈴鐺與喧鬧舞蹈，「以惡制惡」、「以火制火」。「艱難之夜」（Rauhnacht）的古老習俗，主要流傳於德國南部巴伐利亞、奧地利、瑞士，以及捷克部分地區。主辦單位指出，今年活動共有41個團體參與，吸引多達上千人變裝加入，參與者手持火把、鈴鐺，隨著音樂奮力跳舞，整套面具、服裝與鈴鐺裝備重量甚至可達30公斤。現場家家戶戶聚集在街道兩旁欣賞，雖然怪物成群出現、面具猙獰，似乎有點可怕，但氣氛熱鬧多於恐怖，不少孩子也興致勃勃。透過這場結合火焰、儀式與集體參與的傳統活動，社區凝聚力量，在喧鬧與火光之中，為新的一年祈求平安與豐收。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 48
曾馨瑩IG分享滑雪照 郭台銘髮色近況曝光
[NOWnews今日新聞]鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩把握去年年末時光，與家人一同前往日本滑雪、旅行。曾馨瑩昨（31）日在Instagram發部影片，其中更包含多張和郭台銘一起合照，更是在鴻海科技...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 16
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 633
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 90
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 37
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 46
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 292
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 9 小時前 ・ 16
謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 11
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 202
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 184