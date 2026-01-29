高雄演唱會免場租惹議 市府擬推新收費制、最快下半年上路

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

高雄演唱會需求強勁，市長陳其邁先前宣布世運主場館今年檔期已滿，帶動相關經濟效益。然而，高市議會今（29）日審查場地設施使用費時，質疑市府持續編列維護與人力加班經費，卻未向演唱會主辦方收取場租，未符使用者付費原則。運發局表示，世運主場館演唱會收費辦法已送市政會議，預計今（2026）年內開始實施。

包含Twice在內的多場大型演唱會選址在高雄世運主場館（圖／Twice臉書）。

高市府統計，過去三年高雄共舉辦383場演唱會，吸引逾473萬人次，帶來逾154億元產值。其中部分大型演唱會選擇在可容納5萬人的世運主場館舉行，議員白喬茵也指出，2024年已有11場、2025年9場演唱會，包含Ed Sheeran、五月天Blackpink等等演唱會，今年也預留8週檔期，傳出BTS將在下半年於世運主場館辦巡迴演唱會，顯示場館使用頻繁。雖然演唱會帶來觀光，但市府須負擔維運和折舊吃不消，認為應該訂定收費標準。

但世運主場館免收場租引發財政壓力。陳麗娜議員指出，場館由中央委託市府代管，但中央未提供維護經費，相關費用完全由市府負擔。她認為，演唱會確實帶動周邊住宿與零售收益，但市府財政已難以承擔，仍維持「零租金」不合理。

多名議員強調應落實使用者付費。議員邱于軒表示，市府甚至需為演唱會追加交通加班費，演唱會成為「燒市庫」活動。議員李雅靜亦指出，既然世運主場館已成大型演唱會主要場地，主辦單位應負擔部分費用。運發局長侯尊堯回應，完整收費辦法已完成，待市政會議通過後送議會審議；下半年大型演唱會仍可納入新制規範。

高雄國家體育場2024年已有11場、2025年9場演唱會。（圖／高雄國家體育場臉書）

