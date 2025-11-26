高雄演唱會嗨翻天 黑眼豆豆桃園開唱乏人聞問 民代批市府不盡心

韓國女團Black Pink、TWICE相繼到高雄辦演唱會，高雄市政府傾全力行銷，吸引人潮帶動經濟；但同時間桃園也有饒舌明星黑眼豆豆在陽光劇場開唱，但很多人事後才知情，桃園市議員王珮毓痛批文化局只管場地出租，未能配合行銷帶動地方是不負責的態度。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕韓國女團Black Pink、TWICE相繼到高雄辦演唱會，高雄市政府傾全力行銷，吸引人潮帶動經濟；但同時間桃園也有饒舌明星黑眼豆豆在陽光劇場開唱，但很多人事後才知情，桃園市議員王珮毓今痛批文化局只管場地出租，未能配合行銷帶動地方是不負責的態度；文化局長邱正生表示，高雄市政府是韓團演唱會的協辦單位，桃園則是廠商純商業行為，市府難以替廠商活動背書。

邱正生表示，黑眼豆豆演唱會於22日於陽光劇場舉行，承辦的聯合數位文創有限公司只向文化局租借場地所，事前發布新聞稿、發文，於Google、臉書、Dcard、ICRT等平台投放廣告，並於桃園統領百貨、板橋大遠百、林口三井OUTLET等商場及影音車刊登實體廣告，是純粹的商業行為。

事實上，為使大型活動順利進行，市府也提供交通管制、衛生安全等方面的行政協助，並於文化局、觀旅局、陽光劇場臉書粉專宣傳曝光及刊登「桃園藝文」專刊，協助主辦單位順利完成活動。

他說，近一年來，桃園成功吸引眾多國內外頂尖卡司，從跨年場的五月天，緊接著有BLACKPINK成員Jisoo、槍與玫瑰(Guns N' Roses)等重量級藝人皆順利在桃園演出，在日前黑眼豆豆演唱會、火球祭等大型活動期間，周邊旅宿住房率更幾乎全滿，帶動商圈、餐飲與交通明顯增溫。

