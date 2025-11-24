高雄演唱會帶動人潮 陳其邁：推動旗津觀光、兒童樂園全面加速

高雄市長陳其邁24日在市議會備詢時，就議員關心的旗津空中纜車規劃表示，市府推動旗津觀光從未停步，不僅著手進行舊燈塔再造，也投入4.7億元改善海岸及道路設施，希望藉由更便捷的交通串起市區觀光人潮與旗津景點。他透露，早期纜車構想是從星光碼頭延伸至中島再抵達旗津，若僅在旗津內部運行「相當可惜」。市府將依議員建議進行可行性探詢及財務試算，並與港務公司協調纜車高度限制，後續再提出完整規劃。

高雄近期演唱會熱潮不斷，BLACKPINK、TWICE 接連登台，相關活動也讓城市亮度大幅提升。陳其邁指出，週末兩天吸引近18萬人次造訪，觀光產值估計達5億元；高雄捷運更在週六突破35萬人次，刷新今年單日最高運量，商圈、夜市與旅宿區全面擠滿人潮。

↑圖說：陳其邁表示，市府推動旗津投入4.7億推動海岸、道路改善工程，盼透過便捷交通將市區觀光人口連結至旗津。（圖片來源：高雄市政府提供）

面對龐大流量，市府啟動智慧交通系統即時掌握人流並調度運輸。上週六市區同時舉辦4場大型演唱會，散場運輸約耗時90分鐘；經優化後隔日已縮短至76分鐘。陳其邁強調，高雄把粉絲視為C位，會持續依需求調整公共服務，打造最佳觀演體驗。12月的亞洲明星盛典（AAA）門票已售罄，明年世運主場館檔期更已全數排滿，部分主辦單位甚至預訂至後年，高雄已穩坐國際演唱會首選城市。

在治安議題上，他指出，詐騙手法日新月異，各環節都需強化防堵，並與中央緊密合作，減少詐欺案件發生。

至於老人福利政策，陳其邁說，高雄重陽禮金已從1,000元調高至1,500元，屬全國中段水準，後續也將檢討制度並研議放寬敬老卡使用範圍。

針對空中鳳城招商進度，他表示，市府已協助台鐵排除延宕八年的住戶爭議，打通曹謹路作為重要動線，預計12月與台鐵討論，並建議將周邊老屋納入都更特定區，帶動鳳山車站、捷運與產業的聯動發展。

至於市民期待的高雄兒童樂園，陳其邁提到，樂園具備親子與觀光雙重功能，對城市有重要意義，目前正評估鳳山、前鎮、大寮等具腹地與交通優勢的地點，力拚明年完成可行性評估並展開招商，打造能吸引全台甚至周邊國家旅客的遊憩新地標。

