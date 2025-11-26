高雄演唱會效應發酵！ 夜市人潮爆滿.六合夜市業績翻倍
高雄市 / 綜合報導
高雄近期陸續舉辦大型演唱會，帶動在地觀光，以這次TWICE演唱會來說，為高雄創造5億多元的觀光產值，演唱會商機帶動當地夜市商圈，六合夜市明顯感受到大批人潮湧現，其中包含外國旅客，而攤商業績普遍翻倍成長，平常營業到1點，但只要有舉辦演唱會時，一路忙到凌晨3、4點還無法打烊，現在也透過縮時攝影，帶您來看當時盛況。
高雄近期舉辦多場演唱會，演唱會結束後，民眾湧進六合夜市，道路都被人潮淹沒，所有人都只能緩緩前進，透過縮時攝影來看更是驚人，人潮不間斷，從晚間一路到凌晨，攤商的手都沒停過，內用座位區更是座無虛席，六合夜市攤商VS.高雄市長陳其邁說：「這個演唱會我們的夜市生意變得很好，收不少(券)，來不及收，來不及收，真的真的，謝謝。」
看到市長陳其邁前來，攤商笑呵呵，因為這一波演唱會經濟，讓大家的口袋賺飽飽，六合夜市前理事長莊其章說：「這個演唱會帶動很多人潮，至少(增加)一倍以上的生意，越南、日本、香港(旅客)很多來我們夜市。」演唱會把人潮帶進夜市，以六合夜市來說，近期外國旅客明顯增加，六合夜市前理事長莊其章說：「海產粥以往1點半收攤，現在都營業到凌晨3、4點，鱔魚麵做到手去扭到，都營業到凌晨4、5點。」
以往攤商大多凌晨1點前就收攤，現在只要碰上演唱會，生意好到加倍備料外，清晨還要緊急補貨，高雄市長陳其邁說：「18萬的這個歌迷來到高雄，那創造了觀光總產值有5億元之多，下個月包括這個AAA，我們從整個售票的紀錄來看，也都勢必會為高雄帶來另一波，這個演唱會經濟所外溢的其他觀光效果。」演唱會帶動周邊商機，為夜市注入活力，讓攤商真切感受到，觀光熱度回溫所帶來的實質效益。
