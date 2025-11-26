高雄演唱會效應發酵！夜市人潮爆滿 攤商感謝市府業績翻倍

高雄大型演唱會帶來的觀光熱潮持續延燒，六合夜市最近明顯湧現大量人潮，攤商業績普遍翻倍成長。前六合夜市理事長莊其章表示，演唱會期間夜市人潮明顯暴增，生意至少成長一倍以上，攤商們都深受鼓舞，直讚市府推動「演唱會經濟」成果亮眼，成功帶旺商圈並提升高雄國際知名度。

↑圖說：演唱會期間，夜市攤商常延長營業到凌晨3、4點。（圖片來源：高雄市政府提供）

莊其章說，以往攤商多在凌晨12點到1點收攤，但演唱會舉辦後，人潮持續湧入，營業時間大幅延長到凌晨3、4點，熱門攤位甚至忙到清晨5點。他以海產粥店為例，平常只營業到深夜1點半，如今經常忙到凌晨4點；鱔魚意麵更是生意好到「手快扭到」，多數攤商都提前加倍備料，遇到韓國天團來訪，更得在清晨緊急補貨。

↑圖說：六合夜市前理事長莊其章指出，演唱會舉辦後夜市人潮增加明顯，攤商至少提升一倍以上生意。（圖片來源：高雄市政府提供）

大量外地與海外旅客湧入，也讓周邊飯店全數客滿，不少遊客甚至向他求助協找住宿，顯示演唱會帶來的觀光效益相當驚人。莊其章指出，近期越南、日本、澳門、香港旅客明顯增加，許多海外年輕人都覺得六合夜市有趣又好逛，成為旅客來高雄的必訪行程之一。

↑圖說：演唱會帶來大量外地旅客，越南、日本、澳門、香港等國際旅客也明顯增加。（圖片來源：高雄市政府提供）

他也特別感謝市長陳其邁及市府團隊長期協助，包括景觀點燈與夜市券補助等政策，有效提升商圈消費意願。「50元夜市券很好用，一次都能收到三、四十萬元的使用量，大家都很踴躍。」莊其章期盼，市府未來能持續舉辦大型活動與演唱會，讓高雄夜間經濟更加蓬勃。

