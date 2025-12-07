高雄演唱會經濟加沿線大型活動發威 高捷單日運量再創年度新高

高雄捷運單日運量六日達三十五萬一千二百六十七，再創二○二五年度單日運量新高，突破十一月廿二日TWICE演唱會全日運量三十四萬九千九百三十一紀錄，同時也擠入歷史單日運量第九名，而輕軌運量達五.一萬，兩者合計單日運量突破四十萬。而目前一一四年日平均運量來到十九.三萬，則是歷史新高。(見圖)

高捷公司今(七)日分析，高運量主因為R17世運站頒獎典禮出站人數達三.三九萬，而R9中央公園站耶誕生活節以及高捷動漫交響音樂會同步舉行亦吸引滿滿人潮，出站運量達將近三萬，左營站三.四萬則是全線運量最高車站，其他R11高雄車站與R14巨蛋也都突破二.五萬，其他運量超過一萬以上的車站也都是今年新高，可謂拜演唱會經濟加沿線大型活動發威之賜，多點開花。

高雄十二月份後續依然週週有活動，高捷會加強設備維護與服務提升，也歡迎大家踴躍使用大眾運輸工具，輕軌與捷運快速又方便，是前往各式活動會場的最佳選擇。