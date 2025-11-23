高雄演唱會經濟太狂！捷運單日湧「這人次」創新高 運量超越跨年
即時中心／黃于庭報導
高雄近年「演唱會經濟」成效亮眼，繼南韓女團BLACKPINK上（10）月登上世運主場館，「粉紅風潮」席捲全台；本週末女團TWICE接棒開唱，另歌手伍佰、孫淑媚也舉辦售票演唱會，龐大人潮也帶來商機。高捷公司公布運量統計，昨（22）日全天運量將近35萬人次，創下今年單日新高。
TWICE本週末降臨港都，7大地標也同步點亮「巡迴視覺藍」燈光，更有雷射字體寫下「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR」，包括大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站，紛紛換上新裝扮，將持續至23日為止。
高捷啟動疏運應變計畫，演唱會期間進行人潮分流及疏運動線管制。演場會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道(與往左營高鐵接駁公車同一路線)，由3號出入口進站搭車。高雄捷運公司提醒歌迷散場時務必依照現場人員指引排隊進站。
散場後也提供空車加班車並縮短班距，往小港方向班距最短可達3分鐘一班；另高捷提醒旅客，3分鐘班距的空車將從R17世運站開放載客，請勿搭乘回頭車。當日末班車時間為24:00自各端點站發車，務必留意時間。
對此，高捷今（23）日公布統計，昨日單日運量高達34.99萬人次，創下今年最高運量，也成為歷年來運量第9名，前8名則幾乎發生在過年及跨年期間；另輕軌也有5.4萬人次。
高捷分析認為，繼BLACKPINK「粉紅風潮」奠定基礎，市府這次的藍色應援更成功，引發廣大迴響，也吸引除了進場粉絲以外的一般民眾、旅客，在各藍色應援點朝聖打卡。不僅如此，昨日同時間還有多場大型活動，如咖啡節、伍佰等演唱會等，造就捷運與輕軌高運量。
原文出處：快新聞／高雄演唱會經濟太狂！捷運單日湧「這人次」創新高 運量超越跨年
