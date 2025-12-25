高雄演唱會經濟輸了 平均住房率、餐飲產值北市穩居六都龍頭

高雄市政府近年強推「演唱會經濟」，從2023年開始舉辦破百場國內外巨星演唱會，累計破百萬名歌迷到訪，儼然成為台灣的「演唱會之都」，但對國外遊客來說缺乏吸引力，根據交通部觀光署數據，114年國外旅客數台北市穩居六都第一，旅宿業平均住用率、住宿餐飲產值皆為六都第一。

台北市今年在國外旅客數、住房率、住房餐飲產值都穩居六都龍頭。（圖／台北市觀傳局）

台北市觀傳局指出，今年多項大型活動在既有人氣基礎上全面升級，結合國際知名IP打造多層次體驗，擴大活動聲量與觀光效益。7至8月「大稻埕夏日節」結合迪士尼玩具總動員與「千輪煙火」，參與達29萬人次、較去年成長4萬人次，大稻埕遊客中心來客數亦較去年同期成長3.8倍，還拿下2025年美國繆思創意獎鉑金獎的殊榮；數度經CNN評為全球十大跨年晚會的「臺北最High新年城」，此次攜手PEANUTS™漫畫家族，於臺北市政府東南廣場設置6座史努比及其兄弟姊妹的大型氣偶，並結合臺北城市意象推出多款跨年限定周邊商品。明年「2026台北燈節」將首度創新以雙IP、雙展區呈現，為城市節慶注入亮點話題。

台北市與知名IP聯名。（圖／台北市觀傳局）

隨著大巨蛋的啟用，演唱會成為風潮，觀傳局表示，截至今（114）年11月，臺北市舉辦超過440場演唱會，吸引逾218萬人次造訪、創造約94.5億元觀光產值。觀傳局透過多元管道行銷臺北，如11月Super Junior演唱會期間，於臺北大巨蛋周邊設置藍色燈海及捷運站內播放經典歌曲等，營造城市應援氛圍；另更聯手本市161家旅宿業者推出「大巨蛋好宿PASS」，透過憑票根享優惠的方式，吸引粉絲留宿臺北。同時在大型活動期間，成立房價稽查小組，在觀光熱區加大力度稽查，也加強查察日租套房，保障旅客安全與維護合理旅宿消費環境。

根據交通部觀光署數據推估，114年截至9月來臺國外旅客達605萬7,907人次，其中有514萬134人次造訪臺北，穩居六都之首；北市旅宿業收入達476億元、住宿人次約1,099萬人次、平均住用率66.41%，皆列六都第一；同時，臺北於「2025全球百大旅遊城市指數」排名第15、「2025全球最值得旅遊城市」第11名，並奪得「全球最安全女性數位遊牧者首選城市」冠軍，在國際評比表現亮眼，臺北的安全便利與多元旅遊魅力深受肯定。

7至8月「大稻埕夏日節」結合迪士尼玩具總動員與「千輪煙火」，參與達29萬人次、較去年成長4萬人次。 （圖／台北市觀傳局）

觀傳局表示，今年北投溫泉榮獲交通部觀光署「十大觀光亮點獎」，作為國內外遊客泡湯勝地，觀傳局亦透過與民間合作，長期補助指標性活動「臺北溫泉季」，結合表演、文化、公益與在地產業，深化北投觀光品牌；同時整合台灣好行路線、主題公車及優惠套票，攜手在地業者串聯多處具溫泉特色與文化深度的觀光景點，強化景點辨識度並有效提升旅遊動線完整性與便利性，帶動區域觀光整體發展。

此外，觀傳局積極推動多元文化與友善觀光，已輔導百家業者取得穆斯林友善認證，為全臺最多。今年臺北不僅拿下「穆斯林婦女友善旅遊目的地城市獎」，「臺北開齋節歡慶活動」亦獲2025年美國泰坦創新獎-活動創新類金獎的肯定。

