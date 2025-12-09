高雄漢來迎周年慶 三十而立推系列慶祝活動



高雄漢來大飯店位於高雄港景第一排，見證了高雄市從港灣轉型亞灣，步行10分鐘即可抵達亞灣區。

在高雄具有地標性，也是老牌頂級五星級飯店的「高雄漢來」大飯店，12月正式迎來 30 週年里程碑，將推出一系列慶祝活動！這座陪伴城市三十年的經典飯店，見證高雄從港灣到亞灣的轉型，無論在商旅市場、國際活動或家庭旅遊，高雄漢來都以「適切而有溫度的服務」與完善且優質的設備，成為無數旅客在高雄的共同記憶與入住首選。曾接待過，包括：國際巨星流行樂天王Michael Jackson、世界男高音卡瑞拉斯、LV集團全球總裁及各友邦元首等國際知名人士，在這里走入三十而立之際，為迎接周年慶，將推出一系列慶祝活動。

今(2025)年高雄漢來是開啟品牌再進化的重要時刻，尤其今年第四季，高雄成為全台最受矚目的冬季旅遊城市之一，大咖巨星與天團相繼開唱，AAA 亞洲明星盛典、聖誕城市亮點活動與跨年晚會陸續登場，都是吸引大量旅客湧入高雄，加上企業活動旺季帶動商務住宿需求，使飯店旅宿市場全面升溫，10–12 月住房率持續維持高檔，假日更是一房難求。







「歡慶雙星仙子生日快樂」限時住房專案，每晚5,988元起，邀請粉絲們一起入住主題房。







入住高雄漢來「聖誕住房專案」，享精緻客房每晚7,508元起，並贈泡澡球與氣泡酒。







高雄漢來大飯店多元房型，深受觀光客、親子客與商務人士喜愛，住房率持續維持高檔。



在這個重要時刻，高雄漢來特別推出住房專案，串聯節慶氛圍與療癒體驗，包括：結合12月生日主題的「歡慶雙星仙子生日快樂」、以節慶儀式感打造的冬季限定「聖誕住房專案—浸浴節日美好」，以及適合親子旅客與鐵粉們專屬的「三麗鷗夢幻假期」，三大住房專案一次到位，為旅客帶來最具節慶氛圍的住宿選擇。





其中與高雄漢來同為12月壽星的三麗鷗人氣IP「雙星仙子」，象徵溫暖、希望、治癒與閃耀的夢想，飯店以「生日遇見生日」的雙重慶祝概念，推出全館最溫柔、最療癒的慶生主題，「歡慶雙星仙子生日快樂」限時住房專案，每晚5,988元起，提供依房型人數的早餐、高鐵接駁等禮遇。旅客在生日週年月入住，不但沉浸於雙星仙子柔和夢幻的房型氛圍，也能與高雄漢來共同慶祝跨越 30 年的重要時刻，象徵「城市與旅人共享的生日祝福」。

因應粉絲期待，也為回饋長期支持，高雄漢來正式開放搶先預訂 2026 年首波三麗鷗住房專案──「三麗鷗夢幻假期・三天兩夜住房專案」，專案售價11,500元起，超值優惠價等同第二晚幾乎是免費入住，旅客可提前規劃新年度旅程與寒假之旅，體驗全台唯一整層樓都是三麗鷗主題房的夢幻氛圍。另外，迎接聖誕節的到來，高雄漢來推出 「聖誕住房專案-浸浴節日美好」，以節慶香氣與微醺儀式感迎接冬季最浪漫的時刻，精緻客房每晚7,508元起，入住此專案即可享有LUSH 聖誕快樂泡澡球禮盒與西班牙艾莎貝粉紅氣泡酒一瓶，同時還提供每日限量升等港景房的機會，為旅客打造專屬於冬季高雄的節慶幸福。

漢來表示，近年漢來飯店事業群自南台灣出發，逐步拓展至台北漢來大飯店、漢來日月行館等北中南據點，正式形成橫跨全台的旅宿佈局版圖，在國際飯店品牌陸續進駐台灣之際，漢來以深耕在地、持續創新的姿態，展現本土五星品牌深得人心、無可取代的市場價值。





而值得一提的是──高雄12月活動不斷，除了在中央公園已登場的「2025高雄聖誕生活節」至明(2026)年1月4日止，活動期間可看到璀璨26公尺高的聖誕樹及燈飾外，還有「2025 高流聖誕趴」；12月13日(六) 至 12月14日(日) 15:00~22:00，在高雄流行音樂中心海風廣場的「2025 下酒祭」；明(2026)年2月22日在國立科學工藝博物館2樓特展廳有「100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展（高雄站）。還有ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG，以及Doja Cat – Ma Vie World Tour，當然還有不容錯過的「2026雄嗨趴高雄跨年晚會」等。

