南部中心／綜合報導

在平安夜傳遞祝福的時刻，高雄漢來大飯店邀請樂仁幼兒園小朋友走進飯店大廳報佳音，童聲歌唱結合祝福互動，為旅客帶來一場溫暖且具意義的節慶活動。透過孩子純真的歌聲、祝福餅乾的傳遞，以及飯店團隊的參與，高雄漢來將「適切而有溫度的服務」化為實際行動。其中，祝福餅乾內藏有”彩蛋”，更讓收到的旅客感到非常溫暖，節慶的祝福以及溫馨的喜悅因此在飯店空間中自然流動，整場報佳音活動也吸引眾多旅客駐足欣賞參與其中。

高雄漢來迎平安夜 童聲報佳音超暖心

在平安夜傳遞祝福的時刻，高雄漢來大飯店邀請樂仁幼兒園小朋友走進飯店大廳報佳音。（圖／民視新聞）





報佳音活動由樂仁幼兒園28位小朋友演唱多首聖誕歌曲揭開序幕，童聲迴蕩在大廳中，許多入住旅客也跟著音符節奏擺動，熱鬧又溫馨的氛圍感染了現場所有人。尤其在報佳音結束後，小朋友親手將象徵祝福的餅乾送給現場旅客，當旅客打開手中餅乾，驚喜發現餅乾中藏有高雄漢來的祝福紙條，都讓旅客又驚又喜，紛紛表示飯店安排的活動，有小朋友的純真祝福，也有飯店本身的暖心傳遞，深入心坎的橋段都令人感到今年的平安夜非常幸福。高雄漢來表示，希望透過簡單而真誠的互動，讓旅客在旅途中感受到飯店的服務溫度與用心準備的溫柔；樂仁幼兒園則認為，孩子能在公共場域中傳遞祝福，是難得的學習與成長經驗。





高雄漢來也準備應景糖果送給館內同仁，感謝團隊一年來的付出。（圖／民視新聞）





高雄漢來也特別安排小朋友最喜歡的聖誕老公公驚喜現身，小朋友看見聖誕老公公的出現，開心的手舞足蹈。不只如此，高雄漢來更邀請館內同仁一起參與活動，並由各部門代表親自送上館內最萌的「漢來熊」給每一位小朋友，不僅讓孩子近距離認識飯店運作與分工，也讓飯店同仁們一起感受聖誕佳節的幸福與祝福。值得一提的是，高雄漢來特別在「漢來熊」繡上28位小朋友的名字，象徵每一份祝福都是獨一無二的存在，也成為飯店與孩子之間專屬而無可取代的回憶，小朋友收到專屬的「漢來熊」後欣喜不已，紛紛表示這是最棒的聖誕禮物。高雄漢來指出，這不但是一場節慶活動，更是一種教育與企業責任的實踐，透過互動讓服務被看見，也讓孩子理解每一份專業背後的努力，將品牌的社會責任化為具體而溫暖的行動。

同時，高雄漢來也準備應景糖果送給館內同仁，感謝團隊一年來的付出，並祝福大家都能度過一個溫暖而美好的平安夜，飯店表示，這份簡單卻真誠的心意，不僅是節慶祝福，更是對第一線服務同仁的肯定，讓「適切而有溫度的服務」不只被旅客感受，也在團隊內部被實踐與傳遞。高雄漢來大飯店長期深耕亞灣核心區，結合商務、觀光與城市節慶，致力於打造具溫度的旅宿體驗，加上近年事業版圖更擴張到北台灣的台北漢來大飯店、中台灣的漢來日月行館，飯店表示未來將持續以「適切而有溫度的服務」為核心，透過更多貼近人心的行動，讓旅客的每一次停留，都留下值得記住的感受。

原文出處：高雄漢來迎平安夜 童聲報佳音超暖心

